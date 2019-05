Hang abgerutscht: Ab Mittwoch wird an der Kesselbergstrecke gebaut

Autofahrer müssen sich ab Mittwoch, 15. Mai, auf Behinderungen auf der Kesselbergstrecke einstellen. Das Staatliche Bauamt Weilheim beginnt mit der Sanierung einer Böschung.

Kochel am See– „Die Arbeiten finden unter halbseitiger Verkehrsführung mit der schon vorhandenen Ampelregelung statt und werden vermutlich drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen“, so das Bauamt in einer Pressemitteilung. Nach der Schneeschmelze hatte die Straßenmeisterei Bad Tölz im März eine Schadstelle an einer talseitigen Böschung der Kesselbergstraße festgestellt. Das Straßenbankett ist hier auf einer Länge von rund 25 Metern abgerutscht. Das führte dazu, dass die Stahlschutzplanke nicht mehr ausreichend verankert ist. Deshalb musste die Fahrbahn in diesem Bereich sofort halbseitig gesperrt werden. Eine Ampel regelt dort seitdem den Verkehr.

Dass bis Pfingsten alles fertig ist, ist nicht sicher

Um festzustellen, welche Arbeiten nötig sind, hat das Staatliche Bauamt ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Bohrungen senkrecht durch die Fahrbahn sollten Aufschluss über die Untergrundverhältnisse bringen. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde dann das Sanierungskonzept entwickelt.

Vorgesehen ist nun, im talseitigen Böschungsbereich auf etwa 75 Metern Länge eine etwa zwei Meter hohe rückverankerte Spritzbetonwand zu erstellen. Diese wird mit Kies hinterfüllt. Anschließend erfolgt der Aufbau der neuen Stahlschutzplanken.

Lesen Sie auch: Kesselberg: Polizei will mehr kontrollieren

Wie lange die Arbeiten genau dauern werden, kann das Staatliche Bauamt im Moment nicht sagen. „Ziel ist es, die touristisch hoch belastete Kesselbergstraße noch vor dem Pfingstwochenende wieder ohne Ampelregelung für den Verkehr freigeben zu können. Garantiert werden kann dies aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht.“

Es ist nicht die einzige Baustelle auf einer Bundesstraße im Landkreis. Seit Montag laufen auch die Arbeiten an der B472-Anschlusstelle Greiling-Ost.

Auch interessant:

Vom Shuttle-Service bis zur App: 14 Ideen für den Walchensee