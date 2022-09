Heizöl im Kochelsee: Drei verunreinigte Stellen im Boden gefunden

Umwelt

Nach dem Austritt von Heizöl in den Kochelsee haben Kleinrammsondierungen ergeben, dass es drei verunreinigte Stellen im Boden gibt.

Kochel am See - Das teilt das Landratsamt mit. „Seitdem bekannt war, dass Öl in den See gelangt ist, werden Ursache und Folgen untersucht“, so Sprecherin Marlis Peischer. 600 Liter Heizöl waren beim Betanken eines Öltanks der Kristall-Therme Trimini ins Erdreich versickert. In der Folge breitete sich auf rund 1000 Quadratmetern ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche aus. Laut Peischer werden in etwa zehn Tagen weitere Ergebnisse von Sachverständigen erwartet.

Das Öl wurde mit speziellen Ölbindemitteln abgenommen und entsorgt. Die Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt werden weiter beobachtet. Noch wurden keine kranken Vögel oder Fische gefunden. Aktuell befinden sich noch Ölsperren auf dem See. Wassersportler werden gebeten, großräumig Abstand zur Schadensstelle zu halten.

