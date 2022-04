Hennamoos auf dem Kochelsee von Müll befreit: Aktion erfolgreich

Von: Christiane Mühlbauer

Waren in Ruderbooten auf dem Kochelsee unterwegs und sammelten Müll: (v. li.) Rosella Roth, Sepp Enninger, Hannah Heither, Christa Zimmermann, Sabine Walter und Gerhard Rinner. © krönauer

Mitarbeiter des Tölzer Landratsamts und der Naturschutzwacht Kochel waren vor einigen Tagen im Bereich Hennamoos auf dem Kochelsee unterwegs, um dort Müll zu sammeln. Mit Erfolg.

Kochel am See - Die Müllsammelaktion im Bereich Hennamoos auf dem Kochelsee war erfolgreich, wie das Landratsamt nun mitteilt. Mit dabei waren die Wiesenbrüterberaterin und Naturschutzwächterin Rosella Roth, Sepp Enninger von der Naturschutzwacht Kochel, die Biodiversitätsberaterin Hannah Heither von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, Christa Zimmermann und Sabine Walter (ebenfalls von der Unteren Naturschutzbehörde) sowie Gerhard Rinner und Friedl Krönauer von der Naturschutzwacht Kochel.

Zahlreiche Wasservögel stehen dort unter Schutz

Weil in dem Gebiet zahlreiche Wasservögel unter Schutz stehen, kam für die Müllsammelaktion nur ein bestimmter Zeitraum in Frage. Die Gruppe war in zwei Ruderbooten unterwegs und sammelte mehrere Säcke voll mit Müll.

