Nach Tod von junger Wanderin (30): Auch Bergretter tief betroffen - Warnung vor akuter Lawinengefahr

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Elf Polizisten, 17 Bergwacht-Mitglieder sowie zwei Hubschrauber-Teams waren an der Suche beteiligt. © Wolfgang Schriebl / Bergwacht Kochel

Zwei Tage wurde am Herzogstand nach einer Wanderin gesucht – mit tragischem Ausgang. Für die fast 30 Rettungskräfte im Gelände war es ein schwieriger Einsatz.

Kochel am See/Walchensee – Wie berichtet, wurde die vermisste 23-Jährige aus Bamberg am Freitagnachmittag tot im Deiningsbach gefunden. Wie es genau zu dem Unglück kam, wird von der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei untersucht. Vermutlich kam die Frau vom Weg ab, geriet in unwegsames Gelände und stürzte ab.

Tote Wanderin am Herzogstand: Hohes Lawinenrisiko birgt auch Gefahren für Retter

Am Berg liegt derzeit viel Schnee, das Lawinenrisiko ist hoch. Als die Bergwachtbereitschaften aus Kochel, Benediktbeuern und Penzberg zusammen mit der Polizei und einem Hubschrauber am Donnerstagabend die Suche starteten, mussten sich auch die Rettungskräfte auf diese Bedingungen einstellen. Am Freitag waren sechs Bodentrupps und zwei Hubschrauber im Gelände, zudem befanden sich Koordinierungskräfte im Tal.

Die Suche nach der Vermissten begann am Donnerstagabend. © Bergwacht Kochel

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„In so einer Situation ist die Ortskenntnis über das Gelände am Berg für die Rettungskräfte sehr wichtig“, sagt Richard Huber, zeitweise Einsatzleiter von der Bergwacht Kochel, über das Risikomanagement. Alle Helfer seien mit Lawinenausrüstung ausgestattet gewesen. Am Berg gebe man Standort-Koordinaten an die Hubschrauber-Besatzung weiter, damit das Team in der Luft gewisse Stellen, die man im Gelände aus Gefahrengründen nicht betreten könne, mittels Wärmebildkamera überprüfe.

Junge Frau stirbt beim Wandern am Herzogstand: Das tragische Unglück geht den Rettern nahe

Ein Helikopter-Team entdeckte die Verunglückte im Deiningsbach. Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei bargen die Tote aus dem unwegsamen Gelände. Insgesamt waren elf Polizisten und 17 Bergwacht-Mitglieder an der Suche beteiligt. Auch den Rettungskräften gehe das Unglück nahe, sagt Huber. Für die Helfer steht bei der Bergwacht ein Krisen-Telefon zur Verfügung.

Bergwacht-Mitglieder bei der Suche am Donnerstagabend. Alle Helfer waren mit Lawinenausrüstung ausgestattet. © Bergwacht Kochel

Weiterer Unfall am Herzogstand - Bergwacht warnt: Lawinenrisiko ist hoch

Während des Großeinsatzes am Freitagnachmittag ereignete sich noch ein weiterer Unfall am Herzogstand. Eine Frau war auf dem Wanderweg ausgerutscht. Ein dritter Hubschrauber wurde angefordert, um sie nach der Erstversorgung ins Tal zu bringen. Angesichts der widrigen Wetterverhältnisse sollte man vor einer Tour in den Bergen unbedingt das Risiko abwägen und die Lawinenwarnungen beachten, sagt Huber. Derzeit bestehe erhöhte Gefahr von Nassschneelawinen. Der Wiesenuntergrund auf der Herzogstand-Südseite wirke bei Sonneneinstrahlung „wie eine Rutschbahn“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.