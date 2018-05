Blitz legt Bergbahn lahm

Ein Blitzeinschlag bei einem Gewitter hat am Montagabend die Herzogstandbahn lahmgelegt. „Es passierte gegen 19 Uhr, als wir schon Betriebsschluss hatten“, berichtet Betriebsleiter Jörg Findeisen.

Kochel am See/Walchensee – Wo der Blitz am Berg genau einschlug, lasse sich nicht lokalisieren. Dass die Bahn nicht fahrtüchtig ist, wurde am Dienstagmorgen festgestellt. Laut Findeisen wurde ein neues elektronisches Bauteil zerstört. Wie berichtet, bekam die Bahn im vergangenen Winter eine neue, moderne Steuerungsanlage. „Ein Mechaniker der Spezialfirma aus Österreich war am Dienstag schnell vor Ort, um sich um den Schaden zu kümmern.“

Bei den Modernisierungsarbeiten im Winter wurde laut Findeisen auch das Energieversorgungssystem erneuert. Unter anderem baute man „Superkondensatoren“ für ein schnelleres und effizienteres Laden der elektronischen Baugruppen ein. Weil diese nun ausfallen, habe man sich in Beratung mit dem Hersteller entschlossen, erstmal wieder mit konventionellen Batterien zu arbeiten, erklärt der Betriebsleiter. „Wir waren Versuchspartner und werden jetzt gemeinsam beraten, was wir machen.“

Der Schaden werde über die Gewährleistung reguliert. Die Bahn habe am Dienstag also „einzig einen Einnahmeausfall zu beklagen“, sagt Findeisen. Weil der Mai wegen des schönen Wetters aber generell überdurchschnittlich gut gelaufen sei, werde man das verschmerzen können. „Aber trotzdem ist es natürlich bitter, wenn man ausgerechnet in den Ferien und bei relativ gutem Wetter einen Ausfall hat“, sagt Findeisen. Davon betroffen sei auch die Gastronomie im Herzogstandhaus.

Der Betriebsleiter geht davon aus, dass die Bahn am Mittwoch wieder fährt.