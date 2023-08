Von Kiew nach Kochel: Ukrainische Psychologin hilft Familien mit Kindern im Krisenmodus

Von: Andreas Steppan

Bei ihrem geplanten beruflichen Neustart im Landkreis erhält die Kinder- und Jugendpsychologin Iryna Sukhomlynova (Mitte) Rückendeckung von (v. li.) Claudia Harrasser („Frau und Beruf“) sowie Monika Graf und Nadia Naumenko vom Coaching-Unternehmen Softdoor, das gerade ein neues Büro in Bad Tölz eröffnet hat. © Andreas Steppan

Für Kinder aus der Ukraine ist es schwer, sich in ihrer veränderten Lebenswelt zurechtzufinden. Die ukrainische Psychologin Iryna Sukhomlynova kennt die Situation – und hat das fachliche Rüstzeug, um zu helfen.

Kochel am See/Bad Tölz – Am Morgen des 24. Februar 2022 wird Iryna Sukhomlynova um 5.40 Uhr von Raketenlärm geweckt. Das russische Militär greift den Flughafen der Hauptstadt Kiew an. Es ist der Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Iryna Sukhomlynova wohnt mit ihrer Familie ganz in der Nähe des Flughafens – und setzt sich noch am selben Tag ans Steuer ihres Autos, um mit ihrer Familie zu fliehen, zuerst einmal in die Stadt Czernowitz an der rumänischen Grenze. „Das Navi hat gesagt, es dauert acht Stunden. So weit war ich noch nie selbst gefahren.“ Am Ende brauchte sie für die Strecke 22 Stunden. Und die Reise ging danach noch viel weiter.

Kinder- und Jugendpsychologin musste selbst vor dem Krieg in der Ukraine fliehen

Heute, 17 Monate später, dauert der Krieg an. Iryna Sukhomlynovas Weg hat sie bis nach Kochel am See geführt, wo sie zusammen mit ihrer 82-jährigen Großmutter, ihrer Mutter und ihrer neunjährigen Tochter lebt, während ihr Mann und ihr Sohn (18) sich weiter in der Ukraine aufhalten. Die Aufgabe, in dieser Extremsituation in einem neuen Land Fuß zu fassen, ist für sie wie für viele andere Ukrainer noch lange nicht abgeschlossen. Nun möchte die 42-Jährige ihre Expertise und Erfahrung als Kinder- und Jugendpsychologin nutzen, um anderen geflüchteten Familien zu helfen – und auch, um sich selbst beruflich zu etablieren.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind immer noch in einer Art Schwebezustand

22 Jahre lang hat Iryna Sukhomlynova in der Ukraine als Psychologin gearbeitet, sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen. Nach ihrem Abschluss an der Nationaluniversität T. Shevchenko in Kiew war sie lange für verschiedene Kitas und Schulen tätig, bevor sie 2019 eine Privatpraxis als Familienpsychologin eröffnete. Dass ihr Rat und ihre Hilfe auch an ihrem neuen Wohnort gefragt sind, liegt auf der Hand. Viele Geflüchtete hier befinden sich nach wie vor in einer Art Schwebezustand, sind nicht sicher, ob sie in Deutschland bleiben oder doch auf absehbare Zeit in die Heimat zurückkönnen. Viele leben in Angst um Freunde und Angehörige.

„Dass die Mütter angespannt sind, überträgt sich auch auf die Kinder“, sagt die Psychologin. Die Mädchen und Buben seien meist nicht in der Lage, selbst auszudrücken, was mit ihnen los ist. Doch in der Schule äußere sich ihre innere Unruhe oft in Form von Aggressionen, mangelnder Motivation, schwachen Leistungen oder Problemen, mit anderen in Kontakt zu treten.

Wegen der Sprachbarriere fällt es den Kindern nicht so leicht, sich gegenüber einem deutschen Psychologen zu öffnen.

Hier will Sukhomlynova ansetzen. Familien bietet sie psychologische Unterstützung bei Anpassungsschwierigkeiten und Ängsten an, einzeln oder auch in Kleingruppen, auf Russisch oder Ukrainisch. „Wegen der Sprachbarriere fällt es den Kindern nicht so leicht, sich gegenüber einem deutschen Psychologen zu öffnen“, stellt sie fest.

Wichtig ist aus ihrer Sicht vor allem, den Familien wieder festen Grund unter den Füßen zu geben. „In einer solchen Krisensituation vergisst man oft, ganz alltägliche Sachen zu tun“, sagt die Expertin. Ein wichtiger Schritt sei es deshalb, wieder Routinen einzuüben: Geschirr spülen, aufräumen, das Haus verlassen: „Es kommt darauf an, dass man es regelmäßig und zusammen tut“, sagt Sukhomlynova. „Manchmal muss man sich zwingen, einen Spaziergang zu machen, um wieder Motivation zu finden.“ Unabdingbar sei, dass sie für ihre Arbeit mit einem Kind auch ein anderes Familienmitglied als Anknüpfungspunkt habe.

Vernetzung mit Experten im Tölzer Land geplant

Außerdem hat die 42-Jährige vor, sich im Landkreis mit örtlichen Experten zu vernetzen. In der Ukraine sei es gang und gebe, dass jede Schule und jeder Kindergarten einen angestellten Psychologen habe. Das deutsche Schulsystem setze stärker auf Sozialarbeiter, benennt sie einen Unterschied. Es gebe jedenfalls viele Möglichkeiten, zum Wohl der Kinder zusammenzuarbeiten, meint sie.

Die Ukrainerin könnte sich vorstellen, Lehrer und pädagogisches Personal zu interkulturellen Kompetenzen für die Arbeit mit geflüchteten Kindern zu beraten, Vorträge zu halten oder Workshops zu geben. Schon jetzt kenne sie sechs Psychologen aus Bad Tölz und Umgebung persönlich. Familien in Bad Tölz, Lenggries, Penzberg und Kochel berate sie aktuell noch „auf eigene Kosten“, sagt sie. Wie ihre neue berufliche Existenz in Deutschland aussehen wird, weiß Iryna Sokhomlynova noch nicht genau. Als Psychologin darf sie jedenfalls prinzipiell selbstständig ihre Dienste anbieten. Aber auch eine Mitarbeit bei einem Träger der Jugendarbeit wäre denkbar. Als ersten Schritt hat sie jedenfalls eine Präsentation erarbeitet, in der sie sich und ihr Thema vorstellt.

Um auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, bekommt sie selbst Hilfe von Experten. So wurde sie in Bad Tölz von „Frau und Beruf“ gecoacht. Um Interessierten ihre Präsentation zu erläutern, hat Sukhomlynova in die Räume des Coaching-Unternehmens „Softdoor“ auf der Flinthöhe eingeladen. Dort ist „Softdoor“ gerade dabei, ein neues Büro zu eröffnen – einen von deutschlandweit 65 Standorten, wie Monika Graf, Leiterin des Nachbarbüros für den Landkreis Fürstenfeldbruck, erläutert.

Viel Ehrgeiz und Biss, um beruflich Fuß zu fassen

Generell begleite das Unternehmen Menschen in besonderen Situationen – etwa nach Unfällen oder schweren Krankheiten – über Einzelcoachings zurück auf den Arbeitsmarkt, meist im Auftrag des Jobcenters. Das Tölzer Büro soll sich laut Graf ganz auf die Zielgruppe der arbeitsuchenden Ukrainer konzentrieren. „Das sind Menschen, die es unbedingt wollen, die viel Ehrgeiz und Biss zeigen, um auf eigenen Beinen zu stehen“, sagt sie. Viele von ihnen seien aber erst jetzt, ein gutes Jahr nach ihrer Flucht, psychisch und oft auch gesundheitlich so weit, eine neue berufliche Aufgabe in Angriff zu nehmen

Das gilt auch für Iryna Sukhomlynova. Sich und anderen Müttern sagt sie: „Wir wissen vielleicht noch nicht, ob wir hierbleiben. Aber wir sollten im Hier und Jetzt schauen, was wir tun können, damit es unseren Kindern gut geht.“

