Kochlerin organisiert Hilfstransport: 800 Kilo Winterkleidung für Ukrainer

800 Kilo Winterkleidung und zahlreiche andere Güter haben die Kochler Angelika und Georg Schöppner kürzlich nach Polen transportiert. Das Paar unterstützt Flüchtlinge aus der Ukraine. Die nächste Hilfsaktion ist schon geplant.

Kochel am See – Nach einer Pause haben Angelika und Georg Schöppner vergangene Woche wieder einen Hilfstransport für Ukraine-Flüchtlinge nach Polen durchgeführt. Ihr Weg führte sie wieder ins Dorf Czyzowice, wo die Kochler polnische Freunde haben. In Czyzowice sind viele Frauen und Kinder aus der Ukraine untergekommen.

„Wir wurden schon sehnsüchtig erwartet“, berichtet Angelika Schöppner in einem Rundschreiben. Mit dabei hatten sie diesmal 800 Kilo Winterkleidung, Hausrat und Lebensmittel. „Die dort lebenden ukrainischen Familien, die vom polnischen Staat nur ein bescheidenes Begrüßungsgeld erhalten, sind weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen.“ Einige hätten zwar schon Arbeit und Wohnung gefunden, aber trotzdem fehle es am Anfang an vielen Dingen. „Es werden wohl noch weitere Flüchtlinge kommen, da nun auch Lemberg im Westen der Ukraine mit Raketen beschossen wird und nicht mehr als sicherer Zufluchtsort gilt“, berichtet Schöppner.

+ Angelika Schöppner: Die Kochlerin organisiert mit ihrem Mann Hilfen für ukrainische Flüchtlinge. © Archiv

Die Bewohner von Czyzowice täten ihr Möglichstes, „aber sie stoßen dabei auch an ihre Grenzen“, berichtet die Kochlerin. Mütter mit kleinen Kindern, deren Männer beziehungsweise Väter die Ukraine nicht verlassen dürfen, sind das Hauptziel der Hilfsaktion. Für die jungen Mütter sei es schwer, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Viele Bürger aus Kochel, aber auch aus den umliegenden Gemeinden, unterstützen mittlerweile die Schöppners. Das Ehepaar dankt ihnen sehr. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre unsere Hilfe nicht möglich.“

Lebensmittel, Hygiene- und Körperpflegeartikel sowie Medikamente werden benötigt

Die nächste Fahrt ist für April geplant. „Wir sind weiter für jede Hilfe dankbar“, schreibt Schöppner. „Da wir bisher viel Kleidung und Hausrat mitgenommen und auch genügend weitere Zusagen haben, können wir beim nächsten Transport aber nur noch Verbrauchsgüter mitnehmen.“ Benötigt werden haltbare Lebensmittel, Hygiene- und Körperpflegeartikel, Wasch- und Reinigungsmittel, Verbandmaterial und Medikamente. „Was nicht in Polen benötigt wird, wird zur Grenze gebracht und geht weiter an medizinische Einrichtungen in der Ukraine“, so Schöppner.

Im Sommer engagierte sich das Ehepaar für 49 Fußballerinnen und Fußballer eines Vereins aus Lemberg. Die Schöppners konnten ihnen – mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber – eine unbeschwerte Ferienzeit in einem Sportcamp in Nordbayern vermitteln. Die Jugendlichen seien mittlerweile wieder zurück in der Ukraine, berichtet Schöppner. Der Kontakt sei leider abgerissen, denn auch Lemberg sei mittlerweile nicht mehr sicher.

Wer mit Angelika Schöppner Kontakt aufnehmen will, schreibt eine E-Mail an Angelika.Schoeppner@t-online.de.

