Heimfall des Walchensee-Kraftwerks: Historische Chance oder nur Populismus?

Von: Andreas Steppan

Teilen

Weil der jetzige Betreiber des Walchensee-Kraftwerks, Uniper, im Zuge der Gaskrise in Schieflage geriet, mit Steuergeld gerettet wurde und mittlerweile zu 99 Prozent dem Bund gehört, sehen einige die Möglichkeit der Wiederverstaatlichung. © Pröhl/Archiv

Es ist eine Idee, die so manchen Politiker elektrisiert: Das Walchensee-Kraftwerk, so finden nicht wenige, sollte zurück in die Hand des Freistaats überführt werden. Die Meinungen der örtlichen Landtags-Kandidaten dazu gehen auseinander.

Kochel am See – Eine Möglichkeit zur Wiederverstaatlichung des Walchenseekraftwerks sehen viele gekommen, weil der jetzige Betreiber Uniper im Zuge der Gaskrise in Schieflage geriet, mit Steuergeld gerettet wurde und mittlerweile zu 99 Prozent dem Bund gehört. Vor einiger Zeit wurde der Vorschlag, der Freistaat möge sich nun um die Übernahme aller rund 100 bayerischen Uniper-Wasserkraftwerke bemühen, im Landtag debattiert und von fast allen Fraktionen gutgeheißen. Nicht ganz so einmütig äußern sich auf Anfrage Landtags-Direktkandidaten aus dem hiesigen Stimmkreis.

Holz: Brauchen klare Aussage aus Berlin

CSU-Kandidat Thomas Holz ist schon rein geografisch am nächsten dran am Thema. Immerhin befindet sich was Walchensee-Kraftwerk in der Gemeinde Kochel am See, deren Bürgermeister er ist. Eine mögliche Verstaatlichung hänge „ganz entscheidend davon ab, wie sich die Bundesregierung dazu positioniert“, erklärt er. „So ist noch nicht einmal klar, ob sich der Bund überhaupt von dieser rentablen und funktionierenden Wasser-Sparte trennen will.“ Und wenn, dann fürchtet Holz, dass das aus seiner Sicht „nicht bayernfreundliche“ Berlin vom Freistaat „richtig viel Geld verlangt“. Diese Ausgaben müssten danach erst einmal wieder erwirtschaftet werden und stünden nicht mehr für die Region zur Verfügung. „Solange es hierzu keine belastbaren Aussagen gibt, sind alle möglichen Zukunftsszenarien sehr hypothetisch“, meint Holz.

Hoechner: Zahlen genau anschauen

Als „Abwägungssache“ bezeichnet auch SPD-Landtagskandidat Benedikt Hoechner eine mögliche Verstaatlichung des Kraftwerks. Dass der Freistaat oder auch die hiesigen Kommunen – etwa über den Stadtwerke-Verbund „17er-Oberlandenergie“ – zum Eigentümer und Betreiber würden, sei zwar eine „schöne Vorstellung“ und „sollte das Ziel sein“, sagt er. Allerdings dürften die beteiligten Kommunen auch nicht finanziell überlastet werden. „Sonst fehlt ihnen das Geld für Kindergärten, Spielplätze oder den Wohnungsbau.“ Daher sollte man sich aus Hoechners Sicht zunächst die Zahlen genau anschauen und sich auf dieser Grundlage „ehrlich machen“.

Grüne: Ja zum Heimfall

Dezidiert für eine Übernahme der Uniper-Wasserkraftwerke durch den Freistaat spricht sich Grünen-Kandidat Jakob Koch aus. „Durch Wasserkraft können wir Energie sauber und nachhaltig erzeugen“, schreibt er in einer Mitteilung. „Doch wem soll diese Energie gehören, und wer soll davon profitieren? Konzerne, Unternehmen, Privatiers oder doch wir alle? Für die Grünen liegt es auf der Hand: Bayerische Wasserkraft gehört zurück in die Hand der Bürger*innen!“

Dass die Wasserkraftwerke in den 1990er-Jahren privatisiert wurden, bezeichnet Koch als „falsche Entscheidung, bei der es nur ums schnelle Geld ging“. Es habe sich gezeigt, „dass der Markt eben nichts im Sinne der Gemeinschaft regelt, er ist einzig dem Profit verpflichtet“. Nun müsse der Freistaat „unsere bayerischen Wasserkraftwerke zurückkaufen“. Dazu biete sich „eine historische Chance“. Kochs Ansicht nach „gehört sämtliche kritische Infrastruktur in die öffentliche Hand“.

Freie Wähler: Gewinne lieber fürs Gemeinwohl

Auch Florian Streibl (Freie Wähler) bezeichnet es als „historischen Fehler“ der Vergangenheit, dass der Energiesektor privatisiert wurde. Und genauso „historisch“ sei die Chance, dies jetzt zumindest in Bezug auf die Wasserkraft rückgängig zu machen. „Ich denke auch nicht, dass der Bund ein Interesse daran hat, Uniper als Stromkonzern bei sich zu behalten“, sagt Streibl. Da die Energiegewinnung ein Teil der Daseinsvorsorge sei, gehört sie aus Streibls Sicht in öffentliche Hand. Denn die könne Gewinne daraus in Sinne des Gemeinwohls reinvestieren und müsse sie nicht an Aktionäre ausschütten. Würde ein Stadtwerke-Konsortium die bayerischen Wasserkraftwerke in Verbindung mit dem Freistaat vom Bund übernehmen, hielte der Oberammergauer dies für „einen gangbaren Weg, der zukunftsweisend wäre“. Wenn nicht, so mutmaßt er, stünde dafür womöglich das österreichische Unternehmen Verbund AG „Gewehr bei Fuß“.

Deutliches Nein von der FDP

„Ganz klar gegen eine Verstaatlichung“ positioniert sich Tim Sachs, Landtags-Kandidat der FDP. „Das ist eine schöne populistische Forderung“, meint er. Sowohl seine Partei als auch er als Unternehmer – Sachs führt eine Consulting-Firma in Bichl – stünden einem Kraftwerksbetrieb durch den Staat „sehr kritisch gegenüber“. Den Betrieb solle man besser dort belassen, „wo es eine große Kompetenz für die Thematik gibt“, so Sachs, nämlich bei Menschen, „die den ganzen Tag nichts anders machen“. In der Übertragung von Verantwortung an die staatliche Verwaltung und an die Politik sieht der Bichler nur Nachteile.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.