Wegen guter Ausbildung: Landwirtschaftsministerin Kaniber ehrt Firma Hoffmann-Gärten in Walchensee

Von: Melina Staar

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb: Staatsministerin Michaela Kaniber (li.) und Gerhard Zäh, Präsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (re.), beglückwünschten die Firma Hoffmann-Gärten mit Chef Roland Hoffmann (2. v. re.), Assistentin Mireen Ellert und Max Heckel (Azubi). © Tobias hase/StMELF

Mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis wurde nun die Firma Hoffmann-Gärten aus Walchensee ausgezeichnet. Den Preis verdient hatte sich das Unternehmen durch sein „vorbildliches Engagement in der Ausbildung“, heißt es in einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums.

Walchensee - „Wir haben uns für den Preis beworben“, berichtet Firmenchef Roland Hoffmann auf Anfrage. Eine fünfköpfige Jury habe das Unternehmen besucht und nach einem Punktekatalog untersucht. „Sie haben Interviews mit den Lehrlingen und mir geführt sowie überprüft, was unseren Lehrlingen zugute kommt. Und wir haben es geschafft.“

Festakt in der Residenz

Als einer von 25 Garten- und Landschaftsbaubetrieben gab es bei einem Festakt in der Residenz nun die Auszeichnung. Für ihn stehe im Mittelpunkt, sich mit den Lehrlingen wirklich auseinanderzusetzen, sagt Hoffmann. „Wir begleiten sie in einer ganz entscheidenden Phase, zwischen Mitte oder Ende der Pubertät bis zum jungen Erwachsenen.“ Daher liegt ihm viel an der Persönlichkeitsentwicklung seiner Angestellten. „Es ist wichtig, fürs Leben zu lernen, Spaß am Beruf zu haben und gerne in die Arbeit zu gehen.“ Er bringe seinen Lehrlingen bei, sich frei und selbstständig zu verhalten.

Lehre auch in Teilzeit möglich

Wie zentral es für ihn ist, auf die Bedürfnisse seiner Auszubildenden einzugehen, zeigt ein weiteres Beispiel: Einer seiner Lehrlinge habe angefragt, ob es möglich sei, die Lehre in Teilzeit zu bestreiten, da er neben dem Beruf Eishockey als Leistungssport betreibt. „Nur 13 Prozent der Leistungssportler arbeiten in der freien Wirtschaft“, erklärt Hoffmann. Alle anderen seien bei Bundeswehr oder Polizei und würden dort für ihren Sport freigestellt. „Aber ich habe den Anspruch, zu diesen 13 Prozent zu gehören und es zu ermöglichen.“

Für September ist noch ein Platz frei

Unter seinen insgesamt neun Angestellten sind drei Lehrlinge. Das Interesse an dem Beruf sei sehr groß. Fürs nächste Lehrjahr, das im September startet, ist noch ein Platz frei. Die Auszeichnung habe ihn „sehr stolz“ gemacht, sagt Hoffmann. „Auf der Heimfahrt habe ich innerlich nur gestrahlt.“ Es sei eine Belohnung für die ganze Arbeit und die Energie, die das Unternehmen in die Ausbildung stecke.

