Holzdieb in Kochel schlägt immer wieder zu

Es ist schon recht dreist: Seit Monaten schlägt ein Holzdieb in Kochel immer wieder zu. Mittlerweile sind fast zwei Ster verschwunden.

Kochel am See/Ried - Eine 57 Jahre alte Frau aus dem Kochler Ortsteil Ried hat Anzeige gegen einen unbekannten Holzdieb erstattet. Seit Anfang Dezember verschwindet von ihrem Grundstück, das an der B 11 unmittelbar vor der Lainbachbrücke liegt, immer wieder Brennholz, zuletzt am vergangenen Samstag, berichtet die Polizei Kochel.

Nachbarn beobachteten Unbekannten

Ein Unbekannter fuhr in den vergangenen Wochen mehrmals mit seinem Auto auf das Grundstück der Riederin und entwendete große Scheite Buchenholz. Im Laufe der Zeit wurden insgesamt zirka zwei Ster Holz entwendet, meldete die 57-Jährige der Polizei.

Am Samstagvormittag beobachteten Nachbarn einen unbekannten Mann, der mit seinem Auto, vermutlich ein Skoda Oktavia, auf das Grundstück fuhr, etwas in den Kofferraum lud und anschließend wieder verschwand.

Der bisher entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise auf den Täter unter Telefon 0 80 41/76 10 62 73.

