„Ein ganz besonderes Projekt“: Grünes Licht für Erweiterung des Hotel Einsiedl am Walchensee

Von: Patrick Staar

Erwacht wohl bald aus seinem Dornröschenschlaf: Das Seehotel Einsiedl soll erweitert werden. Der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans stimmte der Gemeinderat jetzt zu (Archivbild). © Arndt Pröhl

Das Seehotel Einsiedl darf erweitert werden: Das entschied der Kochler Gemeinderat. Damit gibt es grünes Licht für die geplante Wiederbelebung.

Kochel am See – Die Verantwortlichen des Seehotels Einsiedl am Walchensee haben einige weitere Hürden in Richtung Erweiterung übersprungen. Sowohl der Kochler Gemeinderat und seine Ausschüsse als auch die Regierung von Oberbayern haben grünes Licht für das Großprojekt gegeben.

Das Seehotel Einsiedl befindet sich an der Bundesstraße 11 nahe der Mautstraße Richtung Jachenau. Einige Jahre ist es leer gestanden, Anfang dieses Jahres erwarb der Dachauer Investor Herbert R. Ullmann das Objekt. Der Altbau soll laut Ullmann erhalten bleiben, im Nebengebäude soll möglicherweise ein Konferenz- und Veranstaltungsraum entstehen. Bürgermeister Thomas Holz beurteilte das Vorhaben in der jüngsten Gemeinderatssitzung geradezu euphorisch: „Solch ein Projekt ist in einer touristischen Gemeinde etwas ganz Besonderes – gerade weil uns Unterkünfte abgehen.“

Bürgermeister Holz gefällt nachhaltige Integration: Hotel-Erweiterung „schmiegt sich in die Umgebung ein“

Ihm gefalle, dass nach den jüngsten Plänen kein „Riesen-Hotelriegel“ entstehen wird: „Es geht schön mit der Kurve mit und wirkt daher gar nicht so wuchtig, es schmiegt sich in die Umgebung ein.“ Natürlich sei es mit drei Voll- und einem Obergeschoss ein wuchtiges Gebäude, räumte er ein, „aber es muss sich auch rechnen. Mit zehn oder 20 Betten braucht man nicht anzufangen.“

Am Montagabend ging es zunächst um den Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Pavillons und Sanitärbereichs. Der Bauausschuss und die Verwaltung hätten sich schon mit dem Vorhaben befasst und seien zu dem Urteil gekommen, dass es „unproblematisch“ ist, da es auf keiner besonders schützenswerten Fläche liegt, erklärte Holz. Der Flächennutzungsplan weise das Gebiet ohnehin schon als „Sondergebiet Hotel“ aus.

Seehotel Einsiedl am Walchensee: Die Hürden der Erweiterung sind überwunden

Der Pavillon diene dem Biergartenbetrieb mit Selbstbedienung. Der Neubau des Sanitärbereichs sei eine „tolle Geschichte“, da die Gemeinde auf dem benachbarten Parkplatz ohnehin Toiletten errichten wollte. „Da hat der Betreiber gesagt: Machen wir es doch gleich miteinander“, berichtete der Bürgermeister weiter. Ohne Gegenstimme votierte der Gemeinderat für dieses Vorhaben.

Wenig später stand das Vorhaben noch einmal auf der Tagesordnung. Dieses Mal ging es um einen sogenannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhabens- und Erschließungsplan“. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Tourismusausschusses im Februar habe es eine positive Rückmeldung gegeben, berichtete Holz: „Natürlich befindet sich das Vorhaben im Außenbereich. Aber wo soll man es sonst hinbauen?“

Holz als Baustoff im Fokus: Diskussion um ökologische Bauweise entfacht

Sicherheitshalber habe die Gemeinde schon mal vorab die Meinung der Regierung von Oberbayern eingeholt, und die habe keine Einwände. Die Raumordnung stehe dem Projekt nicht entgegen, heißt es in einer Stellungnahme vom 20. Juli. Holz nahm es mit großer Erleichterung zur Kenntnis: „Wenn man den Tourismus weiterentwickeln will, muss man zusammen helfen.“

Bettina Sindlhauser befand, dass das Gebäude „ganz schön groß“ werde und fragte, ob es möglich sei, eine naturnahe Bauweise und die Verwendung von Holz zur Auflage zu machen. „So wie ich den Eigentümer kennengelernt habe, ist er für gestalterische und sachdienliche Hinweise empfänglich“, antwortete der Bürgermeister. Schwieriger sei es, im Gemeinderat eine einhellige Linie zu finden: „Dem einen gefällt Beton, dem anderen Stein und dem dritten Holz.“ Letztlich stimmten alle Ratsmitglieder bis auf Klaus Barthel der Aufstellung des Bebauungsplans zu.

