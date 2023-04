Hund läuft vor Auto - Fahrerin prallt gegen Lichtmast

Von: Sabine Schörner

Ein Hund ist in Kochel vor ein Auto gelaufen und hat so einen Unfall ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugen. © Roland Weihrauch/dpa

In Kochel ist ein Hund vor ein Auto gelaufen. Die Fahrerin wich aus und prallte mit ihrem Opel gegen einen Lichtmast. Es entstand beträchtlicher Schaden.

Kochel am See – Insgesamt 5000 Euro Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzten. Ein Hund hat einen folgenreichen Unfall in Kochel verursacht.

Hund läuft in Kochel direkt vor ein Auto

Laut Polizei war eine 19-jährige Kochlerin am Samstag gegen 9.40 Uhr mit ihrem Opel auf der Badstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Plötzlich lief ein Hund aus der angrenzenden Grünanlage direkt vor ihr Auto. Die Fahrerin bremste und wich dem Tier aus. Dabei prallte ihr Opel gegen einen Lichtmast.

Auto prallt gegen Lichtmast, Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Die 19-Jährige blieb unverletzt, allerdings entstand an ihrem Auto ein Schaden von circa 3000 Euro. Auch der Schaden am Lichtmast ist mit etwa 2000 Euro beträchtlich.

Hund und Herrchen unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Der Hund - laut Beschreibung ist er kniehoch und hat kurzes braunes Fell - war nach dem Unfall nicht greifbar. Auch dessen Besitzer ist unbekannt. Die Kochler Polizei sucht deshalb Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 08041/76106273 entgegengenommen.

