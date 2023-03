Hunde-Attacke an Kochler Tankstelle: „Unser Hund hätte auch tot sein können“

Der Hund, der einen anderen Vierbeiner attackierte, muss eigentlich einen Maulkorb tragen. Symbo © dpa

An einer Tankstelle in Kochel kam es am Montag zu einer Hunde-Attacke von einem American Staffordshire auf einen Appenzeller Sennenhund. Dabei wurde ein Mensch und ein Tier teils schwer verletzt.

Kochel am See – Ein aggressiver Hund hat am Montagabend in Kochel einen anderen Hund und dessen Besitzer angefallen und erheblich verletzt. Derzeit laufen Ermittlungen bei der Polizei sowie von Seiten der Gemeinde. Der verletzte Hundehalter ist ein 52-jähriger Kochler. Er schilderte gegenüber unserer Zeitung, wie er am Montagabend gegen 18.15 Uhr zu Fuß mit seinem Appenzeller Sennenhund an der Tankstelle war, als der andere Hund, der eigentlich einen Maulkorb tragen und angeleint sein muss, auf seinen Sennenhund zukam und ihn sofort attackiert habe. Der Sennenhund erlitt dabei tiefe Bisswunden am Ohr und an der Unterseite des Körpers. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, wurde auch der 52-Jährige an der Hand und am Oberschenkel durch Bisswunden verletzt. Seinen Schilderungen zufolge eilte der andere Hundebesitzer dann hinzu, und die Tiere wurden getrennt.

„Unser Hund hätte auch tot sein können“

„Unser Hund hätte auch tot sein können“, sagt der 52-Jährige. In den vergangenen Tagen musste er mit seinem dreieinhalb Jahre alten Vierbeiner mehrmals in die Tierklinik nach Weilheim fahren, um ihn erneut behandeln zu lassen. „Für unseren Hund ist die Situation furchtbar.“ Schon vor einigen Monaten, beim Gassigehen, sei ihm die Aggressivität des anderen Hundes aufgefallen. „Damals war er aber an der Leine, und wir waren weit genug voneinander entfernt.“ Gegen den Halter des angreifenden Hundes läuft nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei dem angreifenden Tier handelt es sich um einen American Staffordshire. „Der fragliche Hund ist uns bekannt“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz zu dem Vorfall. In einem Rassegutachten, welches die Gemeinde aufgrund des Aussehens des Hundes angefordert hatte, wurde die Kampfhundeeigenschaft nicht bestätigt. „Gemäß dieses Gutachtens weist der Hund einen ruhigen und ausgewogenen Gesamteindruck aus“, so Holz. Da das Tier aber Anteile eines sogenannten Kategorie-zwei- Hundes habe und es sich somit um einen Kampfhund gemäß der Hundeverordnung des Freistaats handeln könnte, wurden seitens der Gemeinde im vergangenen Jahr für das Tier eine Leinenpflicht und ein Maulkorbzwang angeordnet. „Die endgültige Klärung, ob es sich bei dem Hund um einen Kampfhund handelt, muss abschließend in einem Wesenstest geklärt werden“, berichtet Holz. „Dieser wurde unsererseits bereits angefordert, liegt allerdings noch nicht vor.“ Der Vorfall ist Holz zufolge bei der Gemeinde der erste dieser Art mit diesem Tier. „Wir prüfen aktuell weitere Maßnahmen und leiten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in die Wege“, so Holz.

