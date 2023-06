„d’Hundskrippln“: Gute-Laune-Musik als Auftank zum Musiksommer am Walchenseekraftwerk

„D’Hundskrippln“ brachten ihr Publikum schnell zum Hüpfen und Mitsingen. © esc

Die Band „d’Hundskrippln“ gestalten Auftakt des Musiksommers am Walchenseekraftwerk 2023 mit diversen Open-Air-Konzerten.

Kochel am See – Mit dem Engagement der Gute-Laune-Band „d’Hundskrippln“ zum Auftakt des Musiksommers 2023 mit Open-Air-Konzerten am Walchenseekraftwerk haben die Veranstalter Sabine und Stefan Pfister eine gute Wahl getroffen. Von Beginn an gaben die sieben Musiker aus der Nähe von Ingolstadt am Freitag Vollgas. Es dauerte nicht allzu lange, und sie hatten ihr rund 250-köpfiges Auditorium voll im Griff, und alle feierten eine fröhliche Frühsommer-Party unter dem markanten Vordach des Besucherzentrums.

Auftritt von „d‘Hundskrippln“ wird zu launiger Frühsommer-Party

„Die Atmosphäre der Konzerte hier hat schon etwas ganz Besonderes, in dem Bauwerk, das seit mehr als 100 Jahren regenerative Energie nach ganz Bayern liefert“, betonte auch Bürgermeister Thomas Holz bei seinen einleitenden Worten zur dritten Auflage der Konzertreihe. Und Klaus Engels, bei Uniper Direktor der „Wasserkraft Deutschland“, sprach ebenfalls von einer beeindruckenden Alpen- und Industriekulisse, die Künstlern und Besuchern gleichermaßen ein erfüllendes Erlebnis bescheren werde. Überaus zufrieden mit der Entwicklung des Musiksommers am Kraftwerk ist auch Veranstalterin Sabine Pfister. Man erkenne eine „deutliche Tendenz, dass es stetig nach oben geht. Wir registrieren unter unseren Gästen ständig mehr und mehr Wiederholungstäter.“

Hundskrippl können im Bairischen sowohl kritische als auch positive Assoziationen hervorrufen. „Es kommt auf die Betonung an“, erklärte dazu Holz, und am Anfang seien damit einfach die jungen Leute aus Steinsdorf im Altmühltal gemeint gewesen. Die „Hundskrippl“ als reine Rockband abzutun, die halt ihre Texte auf Bairisch singt, wäre zu einfach. Zu den klassischen Rockinstrumenten wie Gitarren, Bass und Drums haben die Burschen aus dem Schambachtal noch wahlweise zwei Tenor-Hörner oder Posaunen sowie ein Akkordeon dazugenommen. Selbst eine Tuba kommt bei ihren Auftritten zum Einsatz. Mittlerweile haben sie sich als Stimmungsmacher bei Festivals bewährt.

Auftakt Musiksommers am Walchenseekraftwerk

Auch in Altjoch zeigten Frontmann Manuel Peisker (Gesang/Gitarre), Franz Eichhammer (Bass), Philipp Geisbauer, Matthias Riegler (Akkordeon) und Christian Besel (Drums), dass sie ihr Publikum schnell zum Hüpfen, Klatschen und Mitsingen animieren können. Die meisten der vorgetragenen Stücke stammen von ihrer zweiten CD „Schwungscheim“, insgesamt in einem bajuwarisch geprägten Rockstil, der dem typischen Hundskrippl-Sound „Rock’n’Blow“ zu eigen ist. Der einzige, der am Freitagabend arg danebengegriffen hat, war der Mann an den Reglern. Zumeist kam aus den Lautsprechern ein unverständlicher Sound-Mischmasch. Die Gute-Laune-Musik der „Hundskrippln“ hätte Besseres verdient gehabt.

