„Hut ab, was alles geleistet wurde“

Es gibt ihn erst zwei Jahre, aber in dieser Zeit hat der Förderverein der Franz-Marc-Grundschule Kochel schon eine beeindruckende Zahl an Projekten auf die Beine gestellt.

Kochel am See – Wie viele genau, das zeigte die Vorsitzende Sabine Eberl nun in der Hauptversammlung auf. Unter anderem hatte der Verein im vergangenen Winter bereits zum zweiten Mal mit großem Erfolg eine Eisfläche an der Triministraße präpariert, auf der die Schüler im Rahmen des Unterrichts Eislaufen durften. Auch eine Eisdisco hatten die Aktiven des Vereins veranstaltet. Darüber hinaus organisierten sie im Sommer einen Workshop, bei dem die Kinder lernten, ihre Fahrräder zu reparieren. „Und augenblicklich läuft wieder ein Schwimmkurs für all diejenigen Schüler, die bisher noch nicht schwimmen lernen konnten“, erläuterte Eberl. Außerdem betreuen Vereinsmitglieder die Schülerzeitung „KOKIZE“, die mehrmals im Jahr erscheint.

Finanziell unterstützt hat der Förderverein laut Eberl im vergangenen Jahr viele Aktionen und Projekte an der Schule: unter anderem habe ihr Verein zahlreiche Spielgeräte unter anderem für den Pausenhof angeschafft. Auch bei einer Projektwoche zum Thema Handwerk sowie zwei Theater-Arbeitsgruppen habe der Verein finanziell und tatkräftig mit angepackt. Darüber hinaus ist der Verein unter Eberls Führung beständig dabei, sich um Fördergelder für die Schule zu bemühen oder Preisgelder zu gewinnen. Unter anderem habe man bei einer Ausschreibung der VR-Bank teilgenommen und einen Geldpreis erhalten. „Mit diesem Geld wurde ein fröhlich bunter Zaun von den Kinders selbst gestaltet“, so Eberl.

„Hut ab, was in einem Jahr alles für die Schule geleistet wurde“, sagte Bürgermeister Thomas Holz in seinem Grußwort und dankte den Aktiven im Namen der Gemeinde für deren Engagement. Für das kommende Jahr gibt es laut Eberl schon ganz viele neue Ideen und Pläne: Unter anderem soll der Kochler Adventsmarkt in Teilbereichen neugestaltet werden. Außerdem werde ihr Verein künftig den alljährlichen Kinderfasching mitorganisieren. Aber auch Altbewährtes wie der Kindersachenbasar oder das Elterncafé für die Erstklässler sollen 2020 wieder stattfinden, so Eberl.

Sie betonte die gute Zusammenarbeit ihres Vereins mit dem Elternbeirat der Schule und den Lehrern sowie anderen Ortsvereinen und den Eltern. Dieser Zusammenhalt sei „außergewöhnlich“ und mache viele Projekte an der Schule überhaupt erst möglich. (fn)

