Glitzernde Märchenwelt: So lernen Kinder Hinterglasmalen

Die Technik des Hinterglasmalens ist nicht einfach. Im Franz-Marc-Museum in Kochel wird gezeigt, wie das geht.

Kochel am See –Die an diesem Vormittag am häufigsten gestellte Frage lautet: „Barbara, passt des so?“ Geduldig wendet sich Kursleiterin Barbara Jungwirth jedem fragenden Kind zu. Zehn Mädchen und Buben zwischen sechs und zwölf Jahren haben sich an diesem Ferien-Vormittag im Franz-Marc-Museum in Kochel eingefunden, um die Technik der Hinterglasmalerei kennenzulernen. Aus Bad Heilbrunn, der Jachenau, Lenggries, Ambach und Geretsried kommen die Kursteilnehmer. Ferienkinder aus anderen Teilen Deutschlands sind diesmal nicht dabei.

Als Einstimmung hat Jungwirth die Geschichte von „Elisa und der Meerjungfrau“ vorgelesen. Die wunderschön gestalteten Bücher liegen zur Inspiration auf dem großen Arbeitstisch. Jetzt soll jedes Kind eine Bleistiftskizze auf Papier anfertigen. „Macht es nicht zu kleinteilig und kompliziert“, ermahnt die Kursleiterin. Doch noch sind die jungen Künstler am Beratschlagen, welche Motive in Frage kommen könnten. Fische, Unterwasserpflanzen, Meerjungfrau – das ist so ziemlich gesetzt. Ausgefallener schon die Idee: „Ich male ein versunkenes Schiff!“

Zuvor hat Jungwirth den Kindern erzählt, dass die Hinterglasmalerei in der Region eine lange Tradition hat, eher eine Volkskunst war und meist Heilige darstellte, bis die Künstler des „Blauen Reiters“ die Technik aufgriffen und ihr eine neue künstlerische Qualität und Bedeutung verliehen.

„Denkt daran: Auf dem endgültigen Bild wird alles spiegelverkehrt. Wenn ihr Schrift verwenden wollt, müsst ihr also spiegelverkehrt schreiben“, ruft Jungwirth in Erinnerung. Schon in der ersten Arbeitsphase zeigt sich, dass das sehr unterschiedliche Arbeitstempo eine Herausforderung für die Pädagogin darstellt. Muss hier sachte gebremst werden („Du hast aber schon viel gezeichnet! Ich glaub’, das reicht“), ist andernorts Ermutigung gefragt („Es muss ja keine Meerjungfrau werden! Du kannst auch bloß Fische zeichnen“).

Im nächsten Arbeitsgang wird eine Glasplatte auf die Bleistiftskizze gelegt und die Zeichnung mit einem schwarzen Stift auf das Glas übertragen. „Vorsicht: Den Stift kann man nicht mehr abwischen“, ermahnt Jungwirth. „Und nur die Konturen zeichnen, nicht ausmalen. Das machen wir später mit Farbe.“ Tiefe Stille, große Konzentration.

Barbara Jungwirth richtet derweil Teller mit Acrylfarbe her. „Rot, Gelb und Blau sind die Grundfarben“, erklärt sie. „Daraus könnt ihr alles andere mischen. Außerdem bekommt ihr noch Schwarz und Weiß, um die Farben dunkler oder heller zu machen. Vom Schwarz aber immer nur ganz wenig nehmen, das überdeckt sonst alles.“ Ein Teller zum Mischen der Farben und ein Wasserglas zum Ausspülen des Pinsels vervollständigen die Ausrüstung der jungen Künstler. Und nun kommt die Farbe ins Spiel. „Erst die kleinen Sachen ausmalen, der Hintergrund kommt am Schluss dran“, erklärt Jungwirth. „Und zwischendrin könnt ihr die Farben auch mal trocken föhnen.“

Beeindruckend, wie konzentriert die Kinder bei der Sache sind. Und wie höflich sie miteinander umgehen. „Könntest du mir bitte mal den Pinselbecher rüber geben?“, ist da etwa zu vernehmen. Und ein Mädchen sagt zur Nachbarin, die ihre Nixe gerade mit wild wehenden gelb-grünen Haaren ausstattet: „Das sieht voll schön aus!“ „Dankeschön!“, erwidert die Gelobte.

„Barbara, wie mischt man eine Hautfarbe?“, will ein Bub wissen. „Das ist gar nicht so einfach. Ich zeig’s dir“, antwortet die Kursleiterin geduldig. Und ermutigt alle: „Traut’s euch mischen! Ihr könnt die tollsten Farben machen.“ Und wenn wieder mal ein Ärmel im Mischteller landet, weiß man, warum die Kinder alle Malerkittel tragen, deren farbige Spuren von vielen kunstvollen Einsätzen künden.

Während alle eifrig malen, kleidet Jungwirth die Rückseite der Bilderrahmen mit Silberfolie aus. „Ihr könnt’s beim Ausmalen was frei lassen, dann schaut dort die Silberfolie durch“, erklärt sie. Ein Junge möchte partout einen „blauen Glitzerhintergrund“. Barbara findet ein himmelblaues Seidenpapier, das sie über die Silberfolie breitet. „Passt das?“ Der junge Künstler strahlt.

Nach knapp zwei Stunden intensiver Arbeit wird das erste fertige Bild gerahmt. „Ich habe weiße und blaue Rahmen dabei; die könnt ihr noch verzieren. Die blauen werden beklebt, die weißen könnt ihr bemalen.“ Und bald darauf sind viele tolle Ergebnisse zu bewundern, auf die die Kinder zu Recht stolz sind.

