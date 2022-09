Neuerwerbungen im Walchensee-Museum: Malerin Charlotte von Maltzahn soll nicht vergessen werden

Betreiben das Museum seit der Pandemie alleine: Inge und Friedhelm Oriwol. © Sabine Näher

Auf Dachböden alter Häuser finden sich immer wieder ungeahnte Schätze. Ein solcher wurde vor sieben Jahren Friedhelm Oriwol für das von ihm gegründete und geleitete Walchensee-Museum angeboten.

Kochel am See – Almut Kreuz, die Enkelin der Malerin Charlotte von Maltzahn, wollte den Nachlass der Großmutter, rund 300 Ölgemälde, Briefe sowie Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, in gute Hände geben. Charlotte von Maltzahn wurde 1881 in Kiel geboren, wirkte als Künstlerin in Berlin und München und verbrachte den Lebensabend in Benediktbeuern, wo sie 1975 starb. Oriwol war so angetan von der völlig in Vergessenheit geratenen Malerin, dass er große Teile des Erdgeschosses in seinem drei Stockwerke umfassenden Museum für eine Würdigung ihres Schaffens umgestaltete.

Charismatische Ausstrahlung

Mit ansteckender Begeisterung führt der fast 90-Jährige durch die Ausstellung. 40 der 300 Gemälde hat er aufgehängt. Zunächst zeigt er stimmungsvolle Landschaftsbilder und erzählt, die Motive habe Charlotte von Maltzahn auch auf ihren zahlreichen Reisen gefunden. Ins Auge fällt ein beeindruckendes Selbstporträt, das sie als Frau mit charismatischer Ausstrahlung zeigt. „Und hier habe ich einen Raum für sie alleine eingerichtet“, erklärt Oriwol.

Neben weiteren Landschaften sind hier vor allem Porträts zu sehen. Sie habe die Menschen gemalt, die ihr begegnet seien und die sie im Bild festhalten wollte. Man sieht alte Menschen, vom Leben gezeichnet, Kinder, die neugierig oder skeptisch in die Zukunft schauen. Die Namen der Porträtierten kennt man nicht – ihre Gesichter sprechen für sich. „Vor allem Menschen, die eine Traurigkeit ausstrahlten, hatten es ihr angetan“, erläutert Oriwol.

Unerfüllte Liebe zu Bildhauer Ernst Gorsemann

Denn auch sie selbst habe ein trauriges Schicksal gehabt und unter einem strengen Vater gelitten, der ihr vieles verbot, so auch die Liebe zu dem Bildhauer Ernst Gorsemann (1886 - 1960). Aus der Beziehung sei ein uneheliches Kind hervorgegangen und Charlotte von Maltzahn habe unter der unerfüllten Liebe zeitlebens gelitten.

Oriwol geht zum Fenster und zeigt auf eine Alabasterbüste, die auf der Fensterbank ruht. „Diese Porträtbüste hat Gorsemann von ihr geschaffen“, sagt der Museumsleiter. „Und immer, wenn ich morgens hier hereinkomme, streiche ich ihr einmal über den Kopf.“ Die Büste ist berührend schön und hat eine wunderbar zarte Ausstrahlung. Dass der Kunstsammler an ihr hängt, ist nur zu verständlich.

„Mädchen auf der Wiese ohne Gesicht“

Auch ein Lieblingsbild der vergessenen Malerin präsentiert Oriwol: „Hier – das Mädchen auf der Wiese ohne Gesicht.“ Zweifelsohne ein Werk, das zur Deutung einlädt und Rückschlüsse auf die Künstlerin zulässt. Gleich daneben hängen mehrere Frauenakte. War das nicht ungewöhnlich, dass eine Malerin damals Akte anfertigte? „Charlotte hat sich in der Kunst keine Einschränkungen setzen lassen“, erklärt der Sammler. „Da hat sie gemacht, was sie wollte.“ Und so in der Kunst wohl die Freiheit gefunden, die sie im Leben nicht hatte.

Diese Büste hat Ernst Gorsemann von Charlotte von Maltzahn angefertigt. © Sabine Näher

In Vitrinen sind Tagebücher, Briefe und Postkarten, aber auch die Hausbibel sowie Familienbilder und Porträtaufnahmen der Malerin zu sehen. Oriwol hat den gesamten Dachbodenfund aus Benediktbeuern sorgsam aufbereitet für den Besucher. Hat er eine Ahnung, welchen Wert diese Sammlung am Kunstmarkt hätte? „Nein, das ist bisher nie geschätzt worden. Aber mitunter kommen hier Kunstkenner und Fachleute vorbei, die meinen, Charlotte von Maltzahn stünde auf einer künstlerischen Ebene mit Lovis Corinth.“

Im Mittelpunkt: Lovis Corinth

Das ist die andere große Liebe Oriwols: „Corinth und der Walchensee gehören untrennbar zusammen. Er hat mit seinen hier entstandenen Gemälden den See in der ganzen Welt bekannt gemacht.“ Der 1858 im damaligen Ostpreußen geborene Maler, Zeichner und Grafiker, der neben Max Liebermann und Max Slevogt zu den wichtigsten und einflussreichsten Vertretern des deutschen Impressionismus zählt, kaufte 1919 ein Grundstück in Urfeld und errichtete hier ein Haus, das ihm als künstlerischer Rückzugsort diente. Mehr als 60 Gemälde hat er vom Walchensee geschaffen.

Als Oriwol vor über 20 Jahren das ehemalige Gasthaus am Eingang des Ortes Urfeld, gleich unterhalb der letzten Kehren der Kesselbergstraße, kaufte und zu einem Museum umbauen ließ, widmete er dieses zunächst dem Andenken Corinths. Nicht zufällig eröffnete er das Haus am 21. Juli 2008 – dem 150. Geburtstag des Künstlers.

Nachfolger für Museum gesucht

Im Laufe der Jahre trug der kunstliebende Bauingenieur unzählige weitere Exponate zusammen, auch vieles zur Heimatgeschichte der Region, in der der Münchner seit Jahrzehnten seinen Zweitwohnsitz hat. Sein Museum ist ein wahres Schatzkästlein. „Da ich am ersten Adventssonntag 90 Jahre alt werde, suche ich jetzt nach einem Nachfolger“, sagt Oriwol, der das Haus seit der Pandemie alleine mit seiner Frau Inge betreibt. Vor Corona seien insgesamt mehr Besucher gekommen als derzeit, berichten beide. „Wir machen hier jeden Tag minus. Die Zahl derer, die ins Museum wollen, hat abgenommen. Dafür hat die der Parkplatzsuchenden zugenommen“, bemerkt Oriwol mit Galgenhumor. „Ich könnte eine Tiefgarage bauen. . .“

Doch wer nicht zum Wandern oder Baden geht, sondern tatsächlich den Weg ins Museum findet, ist überrascht, was hier alles zu entdecken ist. Besucher danken Oriwol beim Abschied mit spürbarer Begeisterung und winken ihm noch zu, als sie vom Parkplatz fahren. (Text: Sabine Näher)

Das Walchensee-Museum ist noch bis 30. September geöffnet, jeweils Samstag und Sonntag von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

