In Kochel: 1000 Euro teures Handy verschwunden

Von: Andreas Steppan

Ein teures Handy wurde einem Dietramszeller in Kochel vermutlich gestohlen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand

Sein teures Handy vermisst ein 15-jähriger Dietramszeller. Mutmaßlich wurde es ihm in Kochel gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Kochel am See - Ein hochwertiges Handy kam einem 15-jährigen Dietramszeller am Sonntag am Kochler Bahnhof abhanden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Den Kochler Beamten wurde der Fall am Mittwoch bekannt.

Demzufolge saß der Jugendliche gegen 20.10 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Freund auf der Laderampe nahe der Bushaltestelle und wartete darauf, von seinem Vater abgeholt zu werden. Zu Hause stellte er dann fest, dass sein blaues iPhone (Wert: rund 1000 Euro) verschwunden war.

Anrufversuch: Unbekannter drückt den Anruf einfach weg

Eine sofortige Suche am Bahnhof brachte keinen Erfolg. Bei einem Anrufversuch auf der Handynummer des Buben wurde das Gespräch aktiv weggedrückt. Das heißt, jemand muss das Handy in der Hand gehabt – und somit zuvor gestohlen oder gefunden und nicht abgegeben haben. In letzterem Fall würde es sich laut Polizei um eine widerrechtliche Unterschlagung handeln. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0 80 41/76 10 6-273 entgegengenommen.

