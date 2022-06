In Kochel: Ukrainischer Kinderchor der Hoffnung

Geflüchtete musizieren gemeinsam

Mit Auftritten in der „Heimatbühne“ und auf dem Ufermarkt eroberte zuletzt ein kleiner ukrainischer Kinderchor in Kochel die Herzen der Zuhörer. Die beteiligten Mädchen und ein Bub sowie auch die Chorleiterin sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet. Die Musik ist für alle ein wichtiger Halt in dunklen Zeiten.

Kochel am See – Erst drei Monate ist es her, dass sich in Kochel ein ganz besonderer Kinderchor gegründet hat. Trotzdem ist es den Mädchen und einem Bub schon bei mehreren Auftritten gelungen, ihre Zuhörer zu begeistern und tief zu bewegen. Das liegt zum einen an der engagierten und harmonischen Gesangsdarbietung der Fünf- bis Zwölfjährigen, zum anderen aber auch an der Geschichte des Chors. Denn fast alle Kinder, die hier zusammen Musik machen, sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet.

Auch die Gründerin und Leiterin des Chors, die Musiklehrerin Tetiana Vysokolian, musste ihre Heimat verlassen, nachdem Russland am 24. Februar den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Kindern Unterricht zu geben, in Singen, Tanzen, Klavier- und Akkordeonspielen: Das war auch schon in Kiew die Arbeit, der die ausgebildete Musiklehrerin nachging, „mit Leib und Seele“, wie sie sagt. In einem Wettbewerb belegte sie den zweiten Platz unter den besten Musiklehrern der ukrainischen Hauptstadt. Mit von ihr unterrichteten Ensembles fuhr sie zu Wettbewerben ins Ausland.

Als der Krieg ausbrach, habe sie zunächst nicht vorgehabt zu fliehen, berichtet sie. Dann erlebte sie, wie Bomben auf Kiew fielen, wie sie sich immer wieder mit ihrer Familie bei Sirenenalarm in Schutzkeller flüchten musste, wie verängstigt ihre fünfjährige Tochter war. „Ich musste sie schützen“, sagt Tetiana Vysokolian.

Sie suchte zunächst Zuflucht in der Westukraine, nahm die kranke Schwiegermutter mit. Als sie sich auch dort nicht mehr sicher fühlte, fiel die Entscheidung, die Ukraine in Richtung Deutschland zu verlassen. Weil ihr Mann einen Onkel in Bad Tölz habe, führte ihr Weg in den Landkreis.

Dankbarkeit für hilfsbereite Menschen

Kochel, wo sie nun wohnt, sei ein „fantastischer, ruhiger Ort mit einer wunderschönen Natur“, sagt sie. Der Blick in die umliegenden Berge erinnere sie an die Karpaten, sagt sie. „Die gleiche gute Luft.“ Den Menschen, die sie hier so hilfsbereit aufgenommen hätten, sei sie sehr dankbar, betont Tetiana Vysokolian.

Sehr schnell verspürte die Musiklehrerin den Drang, auch hier ihrer Berufung nachzugehen. Sie lud ukrainische Kinder, die zusammen mit ihren Müttern ebenfalls in Kochel Zuflucht gefunden hatten, ein, einen Chor zu gründen. Das Angebot fiel auf fruchtbaren Boden. Die Kinder waren gleich mit Begeisterung dabei. Außer aus Kiew kommen sie zum Beispiel aus Lugansk, Cherson, Odessa, Kiew und Donezk, zählt Tetiana Vysokolian Städtenamen auf, die den meisten Deutschen wohl erst durch die Kriegsberichterstattung vertraut geworden sind.

Den Kindern stecke der Schrecken des Krieges in den Knochen, das spürt Tetiana Vysokolian deutlich. „In den Gesprächen kommen ständig die Fragen: Wann ist der Krieg zu Ende? Wann können wir wieder nach Hause? Wann sehen wir unseren Vater, unseren Opa und andere Verwandte wieder?“, sagt sie. Das Singen sieht sie als wichtige Ablenkung, etwas, das Freude in den Alltag der Kinder bringt. Auch für deren Familien und sie selbst sei der Chor ein Halt in einer bedrückenden Lage. „Alle machen sich große Sorgen um ihre Männer und andere Angehörige“, sagt Tetiana Vysokolian. Sie habe lange nicht von ihrer Mutter gehört. „Sie lebt in der Nähe von Mariupol, in einem Gebiet, dass jetzt unter russischer Kontrolle ist.“

Sie habe die Kinder gefragt, was sie gerne singen möchten. „Ich habe erwartet, dass ihre Wahl auf etwas Fröhliches, Lustiges fällt“, sagt sie Musikerin. „Aber sie wollten lieber etwas Ernstes singen, Lieder über den Krieg und den Wunsch, dass der Frieden in die Heimat zurückkehrt.“

Für Senioren zu singen war „ein tolles Gefühl“

Dreimal die Woche übt der kleine Chor – aktuell sind zehn Kinder dabei – nun mit Tetiana Vysokolian. „Manche fragen mich: Können wir nicht jeden Tag zu Ihnen kommen?“, berichtet die Kiewerin. „Aber ich brauche auch Zeit, um Deutsch zu lernen und um für meine Tochter da zu sein.“

Seit dem ersten Treffen am 20. März hat der Chor dennoch große Fortschritte gemacht. Vorher hätten die wenigsten der Kinder je gesungen. Mittlerweile haben sie schon einige viel beklatschte Auftritte absolviert. So sang der Chor bei einem Abend für Geflüchtete und Helfer in der „Heimatbühne“ und bereicherte den Kochler Ufermarkt mit seinen Darbietungen.

Zudem war der Chor schon im Seniorenzentrum in Schlehdorf zu Gast. „Die Bewohner waren begeistert, es war ein fröhliches Ereignis in ihrem Alltag“, sagt die Chorleiterin stolz. Und auch die Kinder hätten große Freude gehabt. „Sie haben gesagt: Wir können nicht für unsere Omas und Opas singen, deswegen haben wir uns vorgestellt, sie hören uns, und das war ein tolles Gefühl.“

Über die Chance zu weiteren Auftritten würden sich alle sehr freuen, gerne zum Beispiel auch in Bad Tölz, sagt die Chorleiterin. Von einer Bekannten, die kurzzeitig nach Kiew zurückkehrte, ließ sie sich von gespendetem Geld eigens traditionelle ukrainische Bekleidung mitbringen, damit sich die Kinder in einheitlichem Erscheinungsbild auf der Bühne präsentieren können.

Sobald sie selbst besser Deutsch spricht, möchte sie in dem Chor gerne die Kulturen ihrer Heimat und ihres Zufluchtsorts miteinander verbinden, zum Beispiel Lieder halb auf Ukrainisch und halb auf Deutsch einstudieren, sagt Tetiana Vysokolian. Ihr großer Wunsch ist es, auch in Deutschland ihren Lebensunterhalt in ihrem Beruf als Musiklehrerin zu verdienen.

Zunächst einmal will aber das nächste Chor-Gastspiel vorbereitet sein: bei einem Aktionstag am 8. Juli an der Kochler Grundschule.

