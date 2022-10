Inspiriert von Ludwig II.: Goldene Gondel am Herzogstand

Kunstwerk in Kochel

Im Sommer hatten Plakate bereits darauf hingewiesen – jetzt hat der Künstler Hans „hs“ Winkler seine Kunstaktion weitergeführt. Seit Freitag steht auf dem Parkplatz der Herzogstandbahn eine goldene Gondel. Gäste können das Kunstwerk noch bis zum Mittwoch, 12. Oktober, bewundern.

Kochel am See - Winkler berichtet im Gespräch mit dem Tölzer Kurier, dass seine goldene Gondel von den Besuchern bisher gut aufgenommen worden sei. Vor allem am Freitag, als das Wetter so herrlich war, seien zahlreiche Interessierte stehen geblieben und hätten das Kunstwerk fotografiert. Auch den das Projekt erklärenden Text hätten etliche Besucher gelesen. „Manche Leute haben aber auch versucht, an der Gondel herumzukratzen“, sagt Winkler. Er appelliert, behutsam mit dem Kunstwerk umzugehen, nicht, dass es unbeabsichtigt kaputt gemacht werde.

Wie berichtet hatte Winkler gemeinsam mit einem Schreiner das Holzmodell der Gondel angefertigt. Dieses wurde dann vergoldet und schließlich auf dem Parkplatz aufgestellt. Der Künstler betont, dass die Zusammenarbeit mit der Herzogstandbahn „super“ gewesen sei.

Die Idee zu seiner goldenen Gondel ist dem Künstler unter anderem deshalb gekommener, weil der Herzogstand auch der bevorzugte Ausflugsberg von König Ludwig II. gewesen sei. Dort auf dem Berg, hoch über dem Walchensee, sei des Königs Traum von einem goldenen Fluggerät entstanden.

Künstler Hans Winkler: „Der Walchensee ist ein Juwel.“

Diese Idee griff Hans Winkler nun mit seinem Kunstprojekt im öffentlichen Raum wieder auf. Die Verwendung von Gold steht für den Künstler aus Rott am Inn, der von 1978 bis 1982 am Kochelsee lebte, aber auch dafür, wie wertvoll diese Gegend ist. „Der Walchensee ist ein Juwel.“ Dasselbe gelte für den Herzogstand. „Der Ort haut mich immer noch von den Socken. Oben bin ich immer noch sprachlos“, sagte der Künstler im Sommer, als er über seine Idee berichtete. Diese „Werthaftigkeit der erlebten einmaligen Aussicht auf den Walchensee und die Bergwelt“ werde durch das Gold sichtbar. Es gebe aber natürlich auch eine Kehrseite dieser Schönheit – den Massentourismus mit all seinen negativen Facetten. Winkler möchte die Sichtweise schärfen: „Wir leben in einer wunderbaren Welt, aber was machen wir damit?“ Sein großes Anliegen ist nach wie vor der Appell an alle, Achtung vor den Dingen zu haben.

Über den Winter wird die goldene Gondel in der Nähe der Herzogstandbahn eingelagert. So könne sie im Frühjahr bei weiteren Aktionen problemlos wieder präsentiert werden.

Winklers Vision endet übrigens nicht mit dem Modell der goldenen Gondel. Sein Traum wäre es, auch die echte Gondel der Herzogstandbahn zu vergolden. Konkrete Pläne dazu gebe es jedoch noch nicht. Gefördert wird das Kunstprojekt vom Berufsverband Bildender Künstler in Bayern und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

