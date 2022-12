Interview mit Tafel-Helfer zum Tag des Ehrenamts: „Man sieht die Freude bei den Menschen“

Von: Elena Royer

Die Tafel versorgt jede Woche bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. © va

Der 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamts. Thomas Schneider, Koordinator der Tafel Loisachtal, erzählt im Interview, warum er sich ehrenamtlich engagiert.

Benediktbeuern/Kochel am See – Mit dem Internationalen Tag des Ehrenamts wird jährlich am 5. Dezember freiwilliges Engagement in der Gesellschaft gewürdigt. Egal ob bei der Feuerwehr, in der Kirche oder im Sportverein: Auch im Tölzer Land sind viele Ehrenamtliche aktiv. Einer von ihnen ist Thomas Schneider (69) aus Benediktbeuern. Er ist Koordinator der Tafel Loisachtal, die bedürftige Bürger aus Schlehdorf, Bichl, Benediktbeuern und Kochel mit Lebensmitteln versorgt. Zuvor waren diese Gemeinden bei der Tafel in Penzberg angesiedelt. Doch als dort der Ansturm zu groß wurde, wurde die Tafel Loisachtal gegründet. Seit sieben Jahren engagiert sich Schneider bei der Organisation. Zum Tag des Ehrenamts hat der Tölzer Kurier mit ihm gesprochen.

Thomas Schneider ist Koordinator der Tafel Loisachtal. © arp

Herr Schneider, warum haben Sie sich für ein Ehrenamt bei der Tafel entschieden?

Thomas Schneider: Ich war zwei Jahre in Rente, dann wurde ich angesprochen, ob ich das nicht machen möchte. Die Leute meinten: „Du kannst das doch, als ehemaliger Kämmerer.“ Ich hab’ daraufhin gesagt: Wenn ein Zweiter mitmacht, bin ich dabei. So hat sich das gefunden, die Tafel war am richtigen Fleck.

Was war für Sie das schönste Erlebnis während Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit?

Thomas Schneider: Das war, als wir ein eigenes Fahrzeug bekommen haben. Eine immense Erleichterung und wirksame Unterstützung für unsere Arbeit. Das hat mich richtig gefreut, denn vorher sind wir mit unseren Privat-Autos die Strecke abgefahren. Ganz am Anfang sind wir von Markt zu Markt und haben gebettelt. Heute sind die Lebensmittel meistens schon hergerichtet und wir können Sie dann einfach abholen.

Welchen persönlichen Gewinn ziehen Sie aus Ihrem Engagement bei der Tafel?

Thomas Schneider: Das Ehrenamt verschafft Befriedigung. Unsere Abnehmer sind ganz unterschiedlich. Man sieht die Freude bei den Menschen, denen man helfen kann. Und für einen selbst ist es keine große Belastung. Unsere Helfer engagieren sich alle drei Wochen für drei Stunden.

