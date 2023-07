Er übersetzte den Kaiser von China: Richard von Schirach gestorben

Richard von Schirach, bekannt als Autor einer Buchvorlage für den Oscar-prämierten Film „Der letzte Kaiser“, starb im Alter von 81 Jahren in Garmisch-Partenkirchen. © grafen ganz besonders. Am Dienstag ist Richard von Schirach im Alter von 81 Jahren gestorben. Foto: Arndt Pröhl

Der Autor, Sinologe und Loisachtal-Freund Richard von Schirach ist tot. Der Weltbürger, der zuletzt in Kochel am See lebte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Kochel am See – Er war stolz auf „sein“ Kochel und erinnerte sich zeitlebens gerne an die Jugendjahre nach dem Krieg in Jachenau. Gleichzeitig war Richard von Schirach ein Kosmopolit, der im Gespräch mühelos den Bogen vom beschaulichen Zweiseenland nach Taiwan (wo er jahrelang gelebt hat) schlagen konnte. Und zwar mit blitzenden Augen, lebhaft gestikulierend und verschmitztem Lächeln; stets bereit, eine neue geistsprühende Volte zu schlagen. Es war ein Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten. Nun ist der Weltbürger aus Kochel ans Ende seiner Reise gekommen. Er starb am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren im Garmischer Krankenhaus.

Auf den Spuren seiner Eltern im Loisachtal

Es war vor sechs, sieben Jahren, als er den Kontakt zum Tölzer Kurier suchte, weil er den Spuren seiner Eltern im Landkreis nachging. Da hatte er schon sein Buch „Der Schatten meines Vaters“ geschrieben, in dem er sich deutlich, aber ohne den Furor eines Niklas Frank vom Wirken des Vaters distanziert. Der war Reichsjugendführer im 3. Reich und Wiener Gauleiter gewesen; und ein verurteilter Kriegsverbrecher, der in 20 Jahren mehr als 1000 Briefe aus dem Spandauer Gefängnis an seinen jüngsten Sohn geschrieben hat. Nach seiner Freilassung blieb das Verhältnis zum letztlich uneinsichtigen Vater kühl bis gespannt. In der geistigen Auseinandersetzung mit ihm wird Richard von Schirach aber zum wichtigen Zeitzeugen der Nachkriegszeit.

Die Schirachs hatten zu Kriegszeiten auf dem Schlösschen Aspenstein gelebt (heute Vollmar-Akademie). Bei dem Treffen in Tölz ging es dem Sohn 2017 darum, die von den Eltern beschriebenen Örtlichkeiten wieder zu finden. Etwa das (abgerissene) Gefängnis, wo seine Mutter Henriette von Schirach kurzzeitig einsaß. Oder die Spruchkammer im einstigen HJ-Heim, wo 1947 das Entnazifizierungsverfahren mit einem Quasi-Freispruch als „Minderbelastete“ endete. Nachdenklich blickte der Sohn 70 Jahre später im früheren Gerichtssaal um sich.

Übersetzer und Herausgeber der Autobiografie „Pu Yi – Ich war Kaiser von China“

Die Gespenster der Vergangenheit hatte der 75-Jährige da längst hinter sich gelassen. Das mag auch mit seinem bewegten Leben zu tun haben. Studiert hatte Schirach in München neigungsgemäß Anglistik, Germanistik, Geschichte und vor allem Sinologie. Als promovierter Chinawissenschaftler lebte er als Buchdrucker und -händler in Taiwan und war 1973 – eine Sternstunde – Übersetzer und Herausgeber der Autobiografie „Pu Yi – Ich war Kaiser von China“. Der internationale Bestseller wurde als „Der letzte Kaiser“ kongenial vom italienischen Starregisseur Bernardo Bertolucci verfilmt und mit 9 Oscars prämiert.

Seit 2011 lebte Richard von Schirach wieder in Kochel

2011 hat sich Richard von Schirach in Kochel niedergelassen und seitdem am Kramerhof gelebt. Der Kochler Bürgermeister Thomas Holz erinnert sich gut an den prominenten Mitbürger, auch wenn der die Öffentlichkeit in der Seengemeinde nie suchte. Aber auch ganz unkompliziert mit jedermann ins Gespräch kam, wie Holz selbst erlebt hat. In einem Eiscafé hätten sie sich fast zwei Stunden lang über Kochler Persönlichkeiten wie Georg von Vollmar, die Dessauers (Aspenstein-Besitzerfamilie), die Heisenbergs (Physiker), frühere Bürgermeister und viele mehr ausgetauscht. Von Schirach habe ein erstaunliches Detailwissen besessen. Speziell entsinnt sich Holz, wie fordernd, aber auch fruchtbar die Unterhaltung gewesen sei. „Das war wirklich ein wacher Geist“, würdigt er den Verstorbenen.

Mit Stil hat sich der Vater von zwei Kindern nun verabschiedet. Sein Sohn, der Schriftsteller Benedict Wells, schreibt in einer Mitteilung an den Verlag, dass er im Kreis der Familie sterben durfte. Man sei schon bereit gewesen, die Nacht im Krankenhaus an seiner Seite zu verbringen. „Da ging er spontan und lässig wie auf einem Spaziergang hinüber, ohne Schmerzen. Ein ganz besonderer Mensch, der uns alle inspirierte und den wir sehr, sehr vermissen werden.“

Trauerfeier ist am Dienstag, 18. Juli, um 10 Uhr im Festsaal des Klosters Schlehdorf. Beisetzung ist gegen 12 Uhr am Kochler neuen Friedhof.

(Christoph Schnitzer)

