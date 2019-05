VdK Kochel: 33 neue Mitglieder kurbeln Vereinsleben an

Während andere Vereine über Mitgliederschwund klagen, geht‘s beim VdK kräftig aufwärts: Allein dem Kochler Ortsverband traten 2018 33 neue Personen bei.

Kochel am See – Der VdK-Ortsverband Kochel hat einen aktiven Vorstand und durchwegs aktive Mitglieder. „Alle Unternehmungen waren immer sehr gut besucht und sehr schnell ausgebucht“, sagte die Ortsvorsitzende Monika Hoffmann-Sailer in ihrem Rechenschaftsbericht in der Hauptversammlung. 33 Neumitglieder sind im 2018 dem Ortsverband beigetreten.

Hoffmann-Sailer berichtete über das zurückliegende Jahr. So nahm man an der Großkundgebung „Bayern muss sozialer werden“ und an den Kreisarbeitstagungen teil. Der Infotag „Seniorenfreundliche Städte“ wurde besucht. Es fand eine Führung durch das neue Kloster in Schlehdorf mit Sr. Josef statt. Die Landesausstellung in Ettal und der Höglwörther See wurden besucht, sogar das Sommer-Tollwood war einen Ausflug wert. Der Jahresabschluss führte den VdK nach Oberndorf zur Stillen-Nacht-Kapelle.

Auch vor Ort war einiges geboten: Neben Theaterbesuchen gab es eine PC-Schulung durch die „Computerhilfe Oberland“ und jeweils am letzten Donnerstag im Monat den Spielenachmittag. „Der VdK lebt nur durch die Mitwirkung der Mitglieder, und der VdK braucht Menschlichkeit“ betonte Hoffmannn-Sailer. So könne eine ehrenamtliche Mitarbeit erfragt werden, da immer Unterstützung für Geburtstags- und Krankenbesuche sowie Fahrdienste benötigt würden.

Auch Kochel beteiligt sich: Mehr Mobilität mit der Mitfahrerbank

Bürgermeister Thomas Holz war „schwer beeindruckt“ von der starken Teilnahme der Mitglieder an der Versammlung. „So mancher Verein wäre froh, wenn er ein Zwangzigstel seiner Mitglieder in der Versammlung hätte.“ Holz würdigte, „dass man sich gegenseitig unterstützt“ durch die Besuche beim Theaterverein oder im Kino. Und er dankte dem Vorstand. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich ehrenamtlich engagiert.“

350. Geburtstag von Pater Karl Meichelbeck: Ein Mönch, an dem man nicht vorbeikommt

Für 20-jährige Mitgliedschaft ehrte Monika Hoffmann-Sailer dann Barbara Schmidbauer, Günther Ellert, Alois Kastenberger und Werner Poll. Für 25 Jahre beim VdK bekamen Kaspar Daser, Ludwig Mayr, Gerda Pröhl, Lorenz Rauch und Herbert Schieder eine Urkunde und das Treueabzeichen in Gold. Für 30-jährige Zugehörigkeit wurde außerdem Johann Promberger geehrt. (rs)

Auch interessant: Knabenchorfestival in Bad Tölz: Hochrangige Ensembles treten auf