Jeden Tag ein Halbmarathon: Spendenläufer vom Walchensee zufrieden und stolz

Von: Christiane Mühlbauer

Bedankt sich bei allen, die ihn unterstützt haben: Maximilian von Chamier. Der 19-Jährige ist 159,8 Kilometer und 1967 Höhenmeter gelaufen, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. © Arndt Pröhl

Sieben Tage lang ist er täglich einen Halbmarathon gelaufen und hat fast 2000 Höhenmeter absolviert: Maximilian von Chamier hat seinen Spendenlauf für die Flüchtlingshilfe in der Ukraine absolviert.

Walchensee – 159,8 Kilometer und exakt 1967 Höhenmeter zwischen Samstag, 9. April, und Karfreitag, 15. April: Diese beeindruckende Bilanz legt Maximilian von Chamier vor. Wie berichtet, will der 19-Jährige aus Walchensee seinen Beitrag dazu leisten, um Geld für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu sammeln. Der passionierte Bergläufer hat sich dieses Projekt selbst ausgedacht und realisiert. Das Spendenkonto wurde bei der Raiffeisenbank Wallgau-Krün eingerichtet und bleibt noch eine Zeit lang geöffnet. Bislang sind gut 500 Euro eingegangen. Außerdem spendeten zwei Firmen dem jungen Mann Proviant.

Walchenseer täglich Halbmarathon gelaufen

Mit seinem knallgelben T-Shirt und der blauen Kappe – also optisch abgestimmt auf die Nationalfarben der Ukraine – war Maximilian von Chamier in seiner Lauf-Woche nicht zu übersehen. „Ich hab’ mich immer sehr gefreut, wenn mir morgens die Fischer zugewunken haben oder mich manchmal fremde Leute aus dem Auto raus angesprochen haben.“

Einzig das Wetter hätte sich der 19-Jährige besser gewünscht. Am ersten Tag absolvierte er sein Programm morgens am Südufer des Walchensees, der Winter hatte da noch mal ein Stelldichein gegeben. „Aber es war ein guter Lauf“, resümiert der junge Mann. Am Sonntag ging es dann nach Krün und an den Barmsee. Am Montag lief er die große Runde um den Walchensee. Um sich „ein bisschen auszuruhen“, teilte er am Dienstag das Pensum auf und machte morgens und nachmittags lockere Runden nahe am Dorf beziehungsweise nach Obernach.

Trotz Knieschmerzen für Spenden weiter gelaufen

Am Mittwoch stand dann die größte Runde auf dem Programm – es ging auf den Simetsberg. Für den 19-Jährigen, der eigentlich passionierter Bergläufer ist und nicht so gerne in der Ebene läuft, sozusagen das Sahnehäubchen in der Woche. Aber es stellte sich heraus, dass die Verhältnisse am Berg noch zu winterlich waren für eine Genuss-Tour. „Eigentlich wollte ich noch weiter ins Estergebirge, aber daran war nicht zu denken.“ Sicherheit hatte für den Walchenseer oberste Priorität. „Ich war hüfthoch im Schnee, und er war schon so sulzig durch die Wärme. Eigentlich laufe ich immer ohne Pause, aber hier musste ich immer wieder stehen bleiben.“ Also blieb’s „nur“ beim Simetsberg, der aber natürlich mit über 1000 Höhenmetern das Strecken-Profil gut füllte.

Am Donnerstag hatte er dann einen Durchhänger und Probleme, sich zu motivieren, berichtet der junge Mann. Zudem zwickte das Knie. „Aber ich hatte ja ein Ziel vor Augen, also dachte ich an die Spendenaktion und hab’s gepackt.“ Es wurde ein Halbmarathon auf seiner gewohnten Strecke am Walchensee-Südufer. Am Freitag, dem Finaltag, kostete das Aufstehen noch mal Kraft. „Da habe ich gemerkt, wie müde ich von der Woche bin“, berichtet der 19-Jährige. Zudem war das Wetter schlecht, in der Früh gab es in Walchensee sogar ein Gewitter. Aber er biss die Zähne zusammen und lief seine Runde um den Walchensee.

Nun ist er glücklich, zufrieden und stolz – und hat sich über Ostern auch schon wieder erholt. Auch das Knie zwickt nicht mehr. „Es war schon anstrengend. Aber jetzt ist es gut.“ Fit gehalten hat er sich unterwegs mit Nuss- und Energieriegeln und Wasser. Auch Magnesium- und Vitamintabletten befanden sich in seinem Rucksack. Zu Hause gab’s dann reichlich Pasta und seine Leibspeise Gnocchi.

Sportschuhe durchgelaufen

Sein Paar Laufschuhe ist durch – „doch ich war ja schon vorher damit unterwegs, und ich hab’ damit gerechnet“, sagt der 19-Jährige. Mit fast 160 Kilometern hat er sein Wochenpensum von durchschnittlich 125 Kilometern weit übertroffen. Nachzuverfolgen ist das alles auch auf seinem Instagram-Profil (maxl.ch) und auf der Laufplattform Strava (Maximilian von Chamier), wo der Walchenseer alles dokumentiert hat.

Der 19-Jährige bedankt sich bei allen, die ihn unterstützt haben, auch wenn er sein Spendenziel – zwei Euro pro gelaufenem Kilometer und 20 Cent pro gelaufenem Höhenmeter (insgesamt knapp 715 Euro) – noch nicht ganz erreicht hat. Aber: „Ich lasse das Spendenkonto noch geöffnet, weil vielleicht will sich ja noch jemand beteiligen.“ Das Geld kommt dann der UNO-Flüchtlingshilfe zugute.

Spendenkonto

Für seine Aktion hat Maximilian von Chamier ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Wallgau-Krün eingerichtet. Die IBAN lautet: DE 05703625950 100010634; BIC: GENODEF1WAK; Stichwort „Werdenfelser Spendenlauf Ukraine“.

