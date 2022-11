Keine Kuhglocke in Katar: Fußballfan Hias Hammerl fliegt nicht zur WM

Interview

Erstmals seit vielen Jahren reist Edel-Fan Hias Hammerl nicht zur Fußball-Weltmeisterschaft. Corona und das Austragungsland halten ihn ab.

Ried – Er ist der wohl bekannteste Fußball-Fan im Landkreis und gehörte bislang bei den meisten Großereignissen von Champions-League-Spielen des FC Bayern München bis zu Europa- und Weltmeisterschaften mit Gamsbart und seiner großen Kuhglocke als Fan zum Bild vor Ort im Stadion. Eine Reise zur am Samstag beginnenden WM in Katar verkneift sich Hias Hammerl (78) aus Ried (Gemeinde Kochel am See) aber, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.

Herr Hammerl, haben Sie das Ticket nach Katar schon gebucht?

Nein.

Warum nicht?

Das Ganze dort ist keine runde Sache, das ist einfach nicht die Wunsch-WM. Die ganze Politik, das System dort gefällt mir nicht. Der Mensch ist in Katar nicht viel wert. Da muss ich nicht mit Gewalt hinreisen. Auch wegen Corona ist es mir zu früh für die WM. Die Krankheit ist nicht weg, sie wird im Winter sicher wieder ansteigen, da sollte man seine Familie und die ganze Umgebung nicht gefährden. Es geht ohne das auch.

Das ist neu, denn bei allen Weltmeisterschaften der vergangenen Jahre waren Sie ja vor Ort.

Ja, ich war in Moskau, Südafrika, Rio, Yokohama. . . Ich habe also genug gesehen.

Statt Reise nach Katar: Hias Hammerl verfolgt Spiele im Fernsehen

Sind Sie traurig, dass Sie dieses Mal nicht im Stadion dabei sind?

Nein. Ich schaue mir die Spiele dann dieses Mal im Fernsehen an, satt dass ich selbst im Bild zu sehen bin (lacht).

Schafft es die deutsche Mannschaft auch ohne Ihre Unterstützung zum Titel?

Die Mannschaft ist auf alle Fälle gut aufgestellt – vor allem mit den Bayern-Spielern!

