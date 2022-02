Entscheidung gefallen: Kein Denkmalschutz fürs Verdi-Areal in Kochel

Von: Christiane Mühlbauer

Soll noch heuer abgerissen werden: Das ehemalige Bettenhaus der Verdi-Bildungsstätte. Es wurde 1930 von Architekt Emil Freymuth im Bauhaus-Stil gebaut und hat eine wechselvolle Geschichte. Genutzt wurde es auch als Ferienheim und in der Nazi-Zeit als Gebirgsmotorsportschule. © arp

Der Landesdenkmalrat hat am Freitag überraschend schnell und fast einstimmig eine Entscheidung über das Verdi-Areal gefällt: Es wird nicht unter Denkmalschutz gestellt. Die Antragsteller sind enttäuscht, die Gemeinde hofft nun auf eine zügige bauliche Entwicklung. Der Eigentümer spricht erstmals über seine Pläne.

Kochel am See – Noch vor wenigen Tagen stand im Raum, dass der Landesdenkmalrat möglicherweise ein Gutachten über die Erhaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des ehemaligen Verdi-Heims an der Kochler Seepromenade in Auftrag gibt. Doch nun ist eine endgültige Entscheidung gefallen: „Das Areal wird nicht unter Denkmalschutz gestellt“, sagte der Ratsvorsitzende Thomas Goppel am Freitagnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung. Bei der Abstimmung habe es nur zwei Enthaltungen gegeben. Der Landesdenkmalrat hat knapp 50 Mitglieder.

Goppel: „Kosten wären ins Unermessliche gestiegen“

Ein wesentliches Kriterium sei gewesen, dass man das Gebäude schon vor 11 Jahren nicht als denkmalschutzwürdig eingestuft habe. Auch in den vergangenen Jahren seien die Interessen des Denkmalschutzes nicht wahrgenommen worden, so Goppel. Hätte man ein so brachliegendes Gebäude jetzt doch noch unter Schutz gestellt, wären die Kosten „ins Unermessliche gestiegen“. Er hält die Entscheidung für „gut vertretbar“, auch angesichts der Rechtslage.

Goppel zufolge setzte sich vor allem Winfried Nerdinger, Präsident der Akademie der Schönen Künste und zugleich Sprecher des Regionalausschusses Oberbayern im Landesdenkmalrat, für einen neuerlichen Prüfvorgang ein. Man habe 20 Minuten und damit „ausführlicher als sonst“ über den Tagesordnungspunkt diskutiert.

Bürgermeister Holz: „Konsequente Entscheidung“

Kochels Bürgermeister Thomas Holz bezeichnete die Entscheidung des Landesdenkmalrats am Freitag als „konsequent“. Weil das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde, habe die Gemeinde ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht, das eine touristische Nutzung vorsieht. Möglich seien Gastronomie und eine Hotelbebauung mit bis zu 100 Betten im höherklassigen Segment. „Unser Wunsch ist, dass die Seepromenade wieder belebt wird“, so Holz.

Eigentümer will Haus bald abreißen lassen

Zur Zukunft des Areals äußerte sich am Freitag auch die in Straubing ansässige Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft, die das Areal seit 2015 besitzt. Man plane eine touristische Nutzung mit Hotel und Ferienwohnungen, sagte Geschäftsführer Thomas Gerl. Man habe dafür schon mehrere Planungen machen lassen. „Wir wollen nichts überstürzen.“

Das alte Gebäude sei im Inneren „eine Katastrophe“, sagte Gerl. „Da brechen die Decken runter.“ Seine Firma habe in Straubing auch Erfahrung mit der Sanierung von Baudenkmälern: „Wir sind kein Unternehmen, das so etwas über den Haufen schiebt.“ Hätte man in Kochel noch etwas erhalten wollen, hätte man schon „viel früher ansetzen müssen“.

Antragsteller: „Ein Stück Kochler Geschichte geht verloren“

Geplant sei nun, das Gebäude abzubrechen und Pläne zur Fertigstellung des Neubaus einzureichen, so Gerl. Details dazu wollte er noch nicht nennen. Die weitere Entwicklung hänge aber auch von der Verfügbarkeit der Handwerker und der Baukosten ab. „Der Wunsch wäre, im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen zu können.“

Enttäuscht von der Entscheidung des Landesdenkmalrats ist das Ehepaar Warga. Wie berichtet, haben sich die Kochler für den Erhalt eingesetzt. „Es ist sehr schade“, sagte Almut Büttner-Warga am Freitag. „Es geht nun nicht nur ein Stück Kochler Geschichte, sondern auch Kunst-am-Bau-Geschichte und ein Teil der Bauhaus-Geschichte in der Region verloren.“

