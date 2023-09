Nach Beschwerde von Theaterbesucher: Nachtparkverbot am Walchensee bei bestimmten Anlässen geändert

Von: Christiane Mühlbauer

Das Nachtparkverbot am Gasthaus Edeltraut wird bei Veranstaltungen bis zu deren Ende ausgesetzt. © arp

Es war ein schöner Theaterabend in Walchensee, doch das Ende mit einem Strafzettel am Auto ärgerte einen Heilbrunner Besucher maßlos. Nun ändert die Gemeinde Kochel bei bestimmten Anlässen ihr Parkraumkonzept.

Walchensee/Kochel am See – Wie Walter Ruscher unserer Zeitung berichtet, hatte er Ende August zusammen mit seiner Frau die Vorstellung des Theatervereins im Gasthaus Edeltraut genossen. Diese endete nach 22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Die Ehefrau holte das Auto, das etwas weiter weg stand, und parkte es gegenüber vom Gasthof. Dann ging sie wieder hinein, um ihrem Mann und einem gehbehinderten Mitfahrer Bescheid zu geben.

Eindruck: „Überwacher lauern hinterm Busch“

In diesen Minuten bekamen sie einen Strafzettel in Höhe von 25 Euro ausgestellt, denn es handelt sich um eine Zone, in der das Parken nach 22 Uhr verboten ist. Walter Ruscher ist ziemlich sauer. „Da bekommt man ja den Eindruck, dass die Parküberwacher direkt hinterm Busch lauern.“ In der Dunkelheit und bei Regen sei das Verbotsschild nicht zu erkennen gewesen. Außerdem seien sie nicht die einzigen gewesen, die die Veranstaltung verlassen hätten.

„Auf so etwas muss man doch Rücksicht nehmen“, findet Ruscher. „Das kann doch auch nicht im Sinne der Theaterspieler sein.“ Denn wer würde schon während der laufenden Vorstellung eine Veranstaltung verlassen, um sein Auto umzuparken, fragt er sich. „Die Alternative wäre sonst doch nur, dass die Theaterspieler früher anfangen, damit sie ja um 22 Uhr fertig sind, alle Zuschauer bei der Bedienung bezahlt und den Saal verlassen haben.“

Zweckverband erklärt Vorgehen

Für die Parküberwachung ist der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland zuständig. Thorsten Preßler, Außendienstleiter und stellvertretender Geschäftsführer, bestätigt, dass an besagtem Abend zwei Mitarbeiter in Walchensee waren, um das Nachtparkverbot zu überwachen. In dem Bereich am Gasthaus Edeltraut seien an diesem Abend mehrere Knöllchen verteilt worden, berichtet Preßler. Er verstehe die Kritik ja grundlegend, aber: „Als Überwacher sieht man nicht die Motivation des Falschparkers.“ Hätte man an einem der Fahrzeuge eine Person angetroffen, die die Situation hätte erklären können, „dann hätte man sicher im Gespräch eine Lösung gefunden“.

Holz: „Nachtparkverbot muss kontrolliert werden“

Das Argument, das Schild wäre schlecht zu sehen gewesen, lässt Preßler nicht gelten. Der Mitarbeiter habe – wie üblich – ein Beschilderungsfoto gemacht. Am Walchensee werde regelmäßig, auch an Wochenenden und Feiertagen, das Nachtparkverbot kontrolliert. „Es handelt sich um ein absolutes Parkverbot. Je höherwertiger der Verstoß, umso wichtiger ist es, ihn zu ahnden“, sagt Preßler.

Es sei „gut und richtig, dass der Zweckverband dieses Nachtparkverbot kontrolliert, sonst hätten wir uns dieses sparen können“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Mit dem Nachtparkverbot wolle man dem wilden Campieren am Ufer Einhalt gebieten.

Änderung des Konzepts schon am Donnerstag praktiziert

Holz sieht in diesem Fall jedoch eine besondere Situation. „Den Ärger des Ehepaars verstehe ich“, meint der Bürgermeister. „Was ich nicht verstehe, ist, dass sich das Ehepaar an die Presse wendet und nicht an die Gemeindeverwaltung.“ Dann hätte man dem Paar „nämlich sagen können, dass wir schon reagiert haben“.

In Absprache mit Klaus Melf, dem Chef der Walchenseer Theatergruppe, werde man bei künftigen Aufführungen das Nachtparkverbot am Gasthaus Edeltraut ausnahmsweise bis zum Ende der Veranstaltung – plus eine gewisse Zeit, bis alle die Gaststätte verlassen haben – aussetzen. „Das wurde am Donnerstagabend schon so praktiziert“, berichtet Holz. „Es ist mir nämlich wichtig, dass wir derartige Veranstaltungen unterstützen. Deren Besuch soll nicht durch die Gefahr von Strafzetteln erschwert werden.“ (müh)

