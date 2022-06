Kein Zeitparkausweis der Gemeinde Kochel für Bürger aus Schlehdorf

Von: Christiane Mühlbauer, Franziska Seliger

Umstritten und viel diskutiert: Die Parkgebühren in Kochel. Vor allem über den teilweise erforderlichen Kurbeitrag ärgern sich viele Einheimische. © Archiv

Schlehdorfer Bürger können keinen Zeitparkausweis in der Gemeinde Kochel beantragen, obwohl beide Gemeinden eine Verwaltungsgemeinschaft bilden. Das wurde nun in den Ratssitzungen bekannt gegeben. Die Schlehdorfer wollen nicht weiter kämpfen.

Schlehdorf/Kochel am See – Das Thema Parkgebühren im Gemeindebereich von Kochel, vor allem am Walchensee, wird nach wie vor viel diskutiert. Wie berichtet kann man in Kochel für 35 Euro eine Jahreskarte beantragen, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, zum Beispiel seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Kochel hat.

Die Gemeinde Schlehdorf hatte bei der Kochler Verwaltung den Antrag gestellt, dass die Schlehdorfer Bürger den Kochlern gleichgestellt werden und auch eine Jahreskarte beantragen können – schließlich, so ihre Argumentation, sei man ja eine Verwaltungsgemeinschaft (VG). „Wir haben das gemacht, weil wir viele Anfragen von Bürgern dazu bekommen haben“, sagte Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher. Es gehe nicht nur um den Walchensee, sondern auch darum, dass man in Kochel immer wieder was zu erledigen habe – sei es nun Einkaufen oder etwas im Rathaus.

Holz: Eine Verwaltungsgemeinschaft begründet keinen Leistungsanspruch

Nun wurde in beiden Gemeinderatssitzungen in dieser Woche das Ergebnis bekannt gegeben. Kochels Bürgermeister Thomas Holz hatte am Dienstag ein schriftliches Statement vorbereitet. Man habe lange überlegt, wie man hier eine Lösung finde, sehe aber leider keine Möglichkeit dafür, so Holz. Die Tatsache, dass Kochel und Schlehdorf eine VG seien, begründe „keinerlei Leistungsanspruch“. Eine Verbindung bestehe zwar über die Verwaltung, es sei aber „kein schuldrechtliches oder anderweitig begründetes Ausgleichsverhältnis“, so der Jurist. „Die Kochler Bürger können ja auch nicht den Wasserpreis von Schlehdorf beantragen“, sagte Holz.

Auch Bürger aus den Kochler Ortsteilen müssten weit fahren

Es sei „normal“, dass Bürger aus Flächengemeinden einen zeitlichen und finanziellen Aufwand leisten müssten, um Verwaltungsdienste im Rathaus in Anspruch zu nehmen. Als Beispiel nannte er Einsiedl. Die Parkplätze am Kochler Rathaus seien kostenfrei, und viele Dienstleistungen stünden bereits online zur Verfügung stehen.

Aufgrund von rechtlichen Vorgaben sei die Erteilung von Zeitparkausweisen für die Bürger von benachbarten Gemeinden nicht möglich, so Holz, bevor er detailliert auf die Ausgestaltung der Parkgebührenverordnung einging. Sollte aber von Schlehdorf „ein realisierbarer und gerichtsfester Lösungsvorschlag kommen“, dann sei man „gerne bereit, das Thema nochmals zu besprechen“. Man lege Wert darauf, „eng und gut mit Schlehdorf zusammenzuarbeiten“.

Kochel nennt Schlehdorf drei Bedingungen

Laut Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher gab es in dieser Angelegenheit kein persönliches Gespräch. In dem Schreiben, das von Kochel nach Schlehdorf ging, wurden der Gemeinde drei Bedingungen genannt, wie Schlehdorfer Bürger eine Jahresparkkarte bekommen könnten, sagte er am Donnerstag im Gemeinderat. Erstens: Schlehdorf erhebt ebenso wie Kochel einen Kur- und Tageskurbeitrag. Zweitens: Schlehdorf erhebt den Fremdenverkehrsbeitrag in gleicher Höhe wie Kochel. Drittens: Schlehdorf weist ebenso wie Kochel Parkplätze aus und erhebt Gebühren.

Schlehdorf hat keine Chance auf Prädikat „Erholungsort“

Wie Jocher sagte, scheitere man schon an der ersten Bedingung. Denn für die Erhebung eines Kurbeitrags sei Voraussetzung, dass eine Gemeinde mindestens das Prädikat „Erholungsort“ verliehen bekommen habe. „Und das haben wir nicht“, stellte Jocher klar. Zwar habe Schlehdorf sich bereits in den 1980er-Jahren um dieses Prädikat bemüht, sei aber gescheitert. Dafür müsse man nämlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem müsse man öffentliche Toiletten nachweisen und einen Leseraum für Touristen. „Den nimmt aber kein Mensch an“, so Jocher. Es sei ihm ohnehin klar gewesen, dass es „wenig Chancen“ gegeben habe, dass auch Schlehdorfer das Kochler Jahresticket bekommen könnten. „Das haben wir zu akzeptieren.“

Diskutiert wurde weder im Kochler noch im Schlehdorfer Rat. Der Schlehdorfer Rat nahm die Stellungnahme zur Kenntnis und fasste einstimmig den Beschluss, dass die genannten Bedingungen „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht erfüllbar seien.

