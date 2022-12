Kein Radweg rund um den Walchensee

Von: Christiane Mühlbauer

Gefährliche Situation: Weil es am Walchensee-Westufer entlang der Bundesstraße keinen Radweg gibt, müssen Radfahrer auch die Bundesstraße nutzen. Ein Weg am Seeufer ist aufgrund der Topografie nicht leicht umzusetzen. Pröhl © arp

Um die Tourismusströme am Walchensee in den Griff zu bekommen, wurde vieles aus dem „Walchensee-Konzept“ schon angepackt. Eines wird es aber fürs Erste nicht geben: den oft gewünschten Fahrradweg rund um den See.

Walchensee – Die Idee war im Sommer 2020 öffentlich diskutiert worden, als Innenstaatssekretär Gerhard Eck zusammen mit Vertretern von Behörden und Kommunen am See war, um sich über die Maßnahmen zu informieren. Dabei ging es auch um einen Radweg, den sich viele Einheimische und Ausflügler rund um den See wünschen. Der Knackpunkt ist die westliche Seeseite im Bereich der Bundesstraße 11 aufgrund der topografischen Lage zwischen felsigem Seeufer auf der einen Seite und bergigem Gelände auf der anderen Seite.

Kosten in keinem Verhältnis zum volkswirtschaftlichen Nutzen der Maßnahme

Mit dem Staatlichen Bauamt wurde über den Gedanken gesprochen, als Lösung für ein Teilstück eine auf den See hinausragende Betonplatte zu schaffen. Diese sollte abschnittsweise auf dem teilweise vorhandenen Fußweg verankert werden. Diese Lösung wäre leichter zu verwirklichen als eine aufwendige Stützmauer auf der Seeseite, die zudem das Landschaftsbild verunstalten würde. „Wir haben im Anschluss an den Termin intensive Planungen aufgenommen, um mögliche Varianten für einen Radweg zwischen Urfeld und Walchensee im Zuge der B11 zu erörtern“, sagt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt, zuständig für den Landkreis, auf Nachfrage des Tölzer Kurier. Die Ergebnisse sind leider ernüchternd ausgefallen. „So wünschenswert und sinnvoll der etwa drei Kilometer lange Radwegabschnitt wäre, er ist schlichtweg deutlich zu teuer“, sagt Herda. Man gehe von mindestens zehn Millionen Euro aus, egal, welche Variante man umsetzen werde. Die Kosten stünden nach Abstimmung mit dem Bund als Baulastträger der B11 „in keinem Verhältnis zum volkswirtschaftlichen Nutzen der Maßnahme“, zitiert Herda aus dem Schreiben.

Schwierige Verkehrssituation

Am Westufer wird also weiterhin eine schwierige Verkehrssituation für Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger bestehen. Die Bundesstraße ist 6,50 Meter breit. An ihr verläuft ein schmaler Kiesweg. Für Radfahrer ist er nicht geeignet. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen mit Radfahrern, zum Beispiel auch, wenn Autofahrer aus den Parkbuchten fahren.

„Die Idee eines Radwegs rund um den See war bestechend“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Denn die Situation sei einfach nicht befriedigend. Die Kosten seien „niederschmetternd“, sagt Holz. Für ihn sei allerdings „das letzte Wort noch nicht gesprochen“: In Österreich und Italien seien solche Projekte umgesetzt worden, deshalb müsse man schauen, „wie wir es bei uns auch hinbekommen“. Er will sich deshalb erkundigen, ob es Fördermittel, beispielsweise von der EU, für das Projekt geben könnte.

