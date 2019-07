Kesselberg: Anzeigen für Motorradfahrer und telefonierende Autofahrer

Trotz der Hitze war die Kontrollgruppe Motorrad der Polizei am Donnerstag am Kesselberg im Einsatz.

Kochel am See - Auch den sonnigen Nachmittag am Donnerstag nutzte die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zur Verkehrsüberwachung am Kesselberg. „Angesichts der Hitzewelle war das Motorradaufkommen zwar nicht übermäßig, jedoch nutzten einige Verkehrsteilnehmer die damit verbundenen Freiheiten, dort über die Stränge zu schlagen, wo es aus Sicherheitsaspekten nicht vertretbar ist“, schreibt die Polizei.

Fünf Motorradfahrer wurden wegen Überholens im Überholverbot zur Anzeige gebracht. Kontrolliert wurden aber nicht nur Biker. Das Augenmerk der Beamten richtete sich auch auf Pkw-Fahrer. So wurden drei Fahrer wegen Telefonierens am Steuer angezeigt. „Eine Freisprecheinrichtung wäre billiger gekommen“, so die Polizei.

Kennzeichen verdreht: Beanstandung von der Polizei

Beanstandungen gab es für einen 27-jährigen und einen 29-jährigen Garmischer. Beide hatten ihre Kennzeichen so verdreht angebracht, dass diese ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnten.

Ebenfalls aus Garmisch kam ein 23-Jähriger, der sich kurzerhand die Kawasaki eines Nachbarn ausgeliehen hatte. Da diese jedoch nicht gedrosselt war, reichte die Fahrerlaubnis der Klasse A2, die der Mann hat, in diesem Fall nicht aus. Somit muss sich der 23-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Inwieweit die Ausleihe für die Beteiligten Auswirkungen hat, muss in den folgenden Ermittlungen noch geklärt werden.

Lesen Sie auch:

Motorradfahrer trat am Kesselberg Rennradler absichtlich vom Rad - Ermittlungserfolg für die Polizei

Münchner will von Polizeifahrzeug Kennzeichen klauen - Beamte finden Seltsames in seinem Wagen

Motorradfahren mit Autoführerschein: Angst vor mehr Unfällen