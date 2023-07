Kesselberg: Bürgermeister fordert Nachbesserung bei Sperrzeiten für Motorradfahrer

Von: Christiane Mühlbauer

Trotz der täglichen mehrstündigen Sperrung des Kesselbergs für bergauffahrende Motorradfahrer gibt es zahlreiche Unfälle. © Pröhl

Aufgrund der jüngsten Unfälle mit Motorradfahrern am Kesselberg wird bereits jetzt der Ruf über eine Nachbesserung der neuen Sperrzeit-Regelung laut.

Kochel am See - Wie berichtet, ist der Berg seit 1. April in der Sommersaison jeden Tag von 15 bis 22 Uhr für bergauffahrende Motorradfahrer gesperrt. „Wir stellen fest, dass jetzt am Wochenende vor 15 Uhr reger Verkehr herrscht, und dass es zu schweren Unfällen kommt“, sagte Bürgermeister Thomas Holz am Dienstag im Gemeinderat.

So kann es nicht weitergehen

Wenn das weiterhin so bleibe, müsse man nachbessern. „So kann das nicht weitergehen“, sagte Holz. Man könne es den Ehrenamtlichen von Feuerwehr, First Respondern und Wasserwacht nicht zumuten, immer wieder nachmittags „die Raser von den Leitplanken zu kratzen“. Details werde man mit der Unfallkommission besprechen. „Es geht auch um eine Entlastung der Anwohner.“

Lärmmessungen bis Ende Juni auf Höhe des Kinderspielplatzes

Apropos Anwohner: Wie berichtet, haben die Gemeinden Kochel, Schlehdorf und Benediktbeuern zusammen mit dem ADAC eine Kampagne gegen Lärm gestartet, Titel: „Leise kommt an“. In diesem Zusammenhang stand in Kochel an der Mittenwalder Straße vom 26. Mai bis 26. Juni auf Höhe des Kinderspielplatzes ein Lärmmessgerät, berichtete Holz.

In diesem Zeitraum seien etwas mehr als 64 000 Fahrzeuge dort gemessen worden. Knapp 57 200 fuhren normal, fast 7000 wurden als laut eingestuft, 98 als sehr laut und 94 als extrem laut, so Holz. Letzteres werde definiert mit über 100 Dezibel. „Experten sagen: Das sind sogenannte Chaoten.“ Die beiden letzten Gruppen werde man sich jetzt in einer Auswertung „genauer anschauen“, so Holz.

