Kesselberg: Herrschinger überschlägt sich mit Auto - Zwei Schwerverletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Mini überschlug auch auf der Kesselbergstraße. © Dominik Bartl

Mit seinem Auto überschlug sich ein 22-Jähriger am Kesselberg. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Kochel am See - Der Unfall auf der Bergstrecke der B11 ereignete sich am Sonntagabend. Ein 22-jähriger aus Herrsching (Landkreis Starnberg) befuhr gegen 20.10 Uhr in Kochel die Kesselbergstraße bergauf. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Mini Cooper an den Bordstein, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Zwei Mitfahrer werden bei dem Unfall schwer verletzt

Zwei Personen, 23 und 22 Jahre alt, die mit im Pkw waren, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und gemeinsam mit dem leicht verletzten Fahrer per Hubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 20.000 Euro.

Mit im Einsatz waren auch als Helfer vor Ort die Wasserwacht Walchensee und die Freiwillige Feuerwehr Kochel am See. Beide Organisationen kümmerten sich um die Erstversorgung der Patienten. Die Feuerwehr stellte zudem den Brandschutz sicher und sperrte die Unfallstelle vollständig ab.

Feuerwehr kümmert sich auch ums Einweisen des Hubschraubers

Zudem musste aufgrund der Dunkelheit ein geeigneter Landeplatz für den Rettungshubschrauber beleuchtet und aufgebaut werden. „Eines unserer Mitglieder, welcher bei der Flughelferstaffel des Landkreises Bad Tölz Wolfratshausen dabei ist, übernahm diese Maßnahme und wies den Hubschrauber ein“, berichtet die Feuerwehr auf ihre Facebookseite. Nach eineinhalb Stunden sei die Einsatzstelle an die Polizei und Straßenmeisterei übergeben worden.

Die B11 war während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten komplett gesperrt. Erst gegen 22 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

