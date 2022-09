Kesselberg: Huglfinger (17) stürzt mit Motorrad und rutscht über Gegenfahrbahn

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 17-Jährigen in die Unfallklinik. © Symbolfoto: dpa

Wieder ein Motorradunfall am Kesselberg, wieder ein Verletzter. Und wieder war eine nicht an die Strecke angepasste Geschwindigkeit offenbar die Ursache.

Kochel am See – Erneut hat sich auf der Kesselbergstrecke der B 11 ein Motorradunfall ereignet. Ein 17-Jähriger wurde dabei leichter verletzt. Deutlich schwerwiegender Folgen hätte der Sturz haben können, wäre in diesem Moment Gegenverkehr auf der Bundesstraße unterwegs gewesen.

In Rechtskurve Kontrolle über das Motorrad verloren

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.50 Uhr. Der junge Huglfinger war mit seiner Aprilia bergauf unterwegs, als er laut Polizei alleinbeteiligt in einer Rechtskurve offensichtlich infolge einer der Strecke nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Beim Sturz rutschte der Jugendliche über die Gegenfahrbahn – dort war glücklicherweise niemand unterwegs – und in die Schutzplanke.

Rettungswagen bringt Huglfinger in die Murnauer Unfallklinik

Der Rettungswagen brachte den Verletzten ihn in die Murnauer Unfallklinik. An der Aprilia wurde der Schaden mit zirka 1000 Euro beziffert, an der Schutzplanke mit rund 100 Euro.

Erst am 2. September hatte sich ein schwerer Motorradunfall am Kesselberg ereignet. Ein Mann kam mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte in ein ausgemauertes Bachbett. Es ist nur ein weiterer in einer ganzen Reihe von schweren Motorradunfällen am Kesselberg. Zuletzt war ein Geretsrieder mit seinem Motorrad gegen eine Felswand geprallt. Wenige Tagen zuvor kam ein Mann aus der Traunsteiner Gegend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Unterholz. Das Motorrad blieb zwischen den Bäumen hängen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.