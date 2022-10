Kesselberg: Motorradfahrer (19) stürzt und rutscht in Erdwall

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Kesselbergstrecke ist bei Motorradfahrern beliebt. © arp

Erneut hat sich Kesselberg ein Motorradunfall ereignet. Weil gerade kein Gegenverkehr unterwegs war, ging die Sache glimpflich aus.

Kochel am See - Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der bei Motorradfahrern so beliebten Bergstraße. Der 19-jährige Tölzer war mit seiner Maschine der Marke Suzuki bergauf auf der Kesselbergstrecke der B 11 in Richtung Süden unterwegs.

Über die Gegenfahrbahn in einen Erdwall gerutscht

In einer engen Rechtskurve kam er offenbar infolge der den herrschenden Verhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit alleinbeteiligt zu Sturz und rutschte über die Gegenfahrbahn in den dort befindlichen Erdwall. Da es zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr gab, blieb der Tölzer unverletzt.

Sachschaden an der Maschine

An seiner Maschine entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 1000 Euro.

Auch in diesem Sommer wieder viele Motorradunfälle

Auf der B11 im Gemeindebereich Kochel am See haben sich in diesem Sommer wieder zahlreiche Motorradunfälle ereignet - die meisten davon am Kesselberg. Schwer verletzt wurde beispielsweise Ende September ein Tölzer, der in einer Linkskurve stürzte. Das war nur einer von einer ganzen Reihe schwerer Unfälle. Am 2. September kam ein Mann mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte in ein ausgemauertes Bachbett. Davor war ein Geretsrieder mit seinem Motorrad gegen eine Felswand geprallt. Wenige Tagen zuvor kam ein Mann aus der Traunsteiner Gegend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Unterholz.

Aber auch im weiteren Verlauf der B11 kam es zu Unfällen. Erst vor wenigen Tagen prallte eine Motorradfahrerin aus dem Landkreis Ebersberg am Ortsausgang von Walchensee gegen einen Baum.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.