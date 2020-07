Mit einer extrem lauten Maschine bretterte ein Motorradfahrer aus München über den Kesselberg. Das dürfte nun ernste Folgen für den Mann haben.

Kochel am See - Am Dienstag befanden sich mehrere Beamte der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern am Kesselberg, um den Verkehr zu überwachen. Gegen 15.10 Uhr hörten die Kollegen schon von Weitem ein Motorrad den Kesselberg hochdonnern. Nicht die Geschwindigkeit war das Problem, vielmehr die extrem laute Auspuffanlage.

Mit Höllenlärm über den Kesselberg: Motorradfahrer versucht noch, illegalen Schalter zu drücken

Als der Motorradfahrer (78) die Polizisten sah, versuchte er noch schnell, den illegalen Schalter an seinem Motorrad zu drücken, um die elektronisch verstellbare Auspuffklappe zu schließen. Dies entging den wachsamen Augen der Motorradpolizisten natürlich nicht. Schnell entdeckten die Polizisten bei der Kontrolle des umgebauten Yamaha Choppers eben jenen kleinen Schalter, welcher die Geräuschkulisse auf Bedarf reduziert.

Kesselberg: Motorrad wird noch vor Ort sichergestellt - Erhebliche Mängel

Zu diesem Mangel gesellten sich bei der Yamaha des 78-jährigen Münchners weitere erhebliche Mängel, die dazu führten, dass das Fahrzeug noch vor Ort sichergestellt wurde, berichtet die Polizei.

Eine geeichte Schallpegelmessung ergab, dass das Motorrad mehr als doppelt so laut wie zulässig war.

Mit Höllenlärm: Münchner Motorradfahrer brettert über Kesselberg - und zeigt sich völlig uneinsichtig

Eine fühlbare Einsicht war bei dem Münchner nicht feststellbar, sein Kommentar lautete nach Angaben der Polizei nur: „Ich könnte ja nun leiser weiter fahren, dann ist wieder alles in Ordnung.“ Dies entspreche hier nicht ganz der Realität, so die Beamten.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und einem Gutachter gezeigt. „Insgesamt dürften den verantwortungslosen Motorradfahrer mit Neuzulassung und Bußgeld eine Rechnung in Höhe von 1500 Euro erwarten“, so die Polizei. va

