Kesselberg: Sperrung für Motorräder beginnt am 1. April

Von: Christiane Mühlbauer

Die meisten Unfälle am Kesselberg ereignen sich zwischen 15 und 22 Uhr. Am 1. April ist die Strecke bergauf in diesem Zeitraum für Motorradfahrer gesperrt. 30 Unfälle im Jahr, darunter einige sehr schwere, sind 30 Unfälle zu viel Thomas Holz, Bürgermeister von Kochel am See © Eisele

Am 1. April treten neue Regelungen für den Kesselberg in Kraft. Er wird in der Sommersaison jeden Tag von 15 bis 22 Uhr für bergauffahrende Motorradfahrer gesperrt. Bis Oktober 2024 wird geprüft, ob die Maßnahme etwas bringt.

Kochel am See – Im Dezember hatte die Unfallkommission – das sind die Verkehrsbehörde im Landratsamt, Polizei und das Staatliche Bauamt Weilheim – diese Regelung beschlossen. Sie gilt vorerst als Probezeit in den Jahren 2023 und 2024, und zwar vom 1. April bis 31. Oktober. Ziel ist die Vermeidung von Unfällen, vor allem mit Motorrädern. Analysen zeigen, dass sich die meisten Unfälle zwischen 15 und 22 Uhr ereignen. Die baulichen Maßnahmen – also die Fahrbahnteiler – bleiben bestehen.

Neue Regelung gilt zwischen April und Oktober

Die neue Regelung wird lebhaft diskutiert, und die Meinungen, ob sie was bringen wird oder nicht, gehen auseinander. „Wer den Berg als Rennstrecke missbraucht, wird ab sofort vor 15 Uhr fahren oder sich andere Strecken suchen“, sagt Tobias Lamprecht. „Das Unfallgeschehen wird dadurch nur verlagert.“ Der Kochler ist selbst Motorradfahrer und hadert mit den Rasern, die am Kesselberg immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Mit der neuen Regelung, meint Lamprecht, öffne die Politik „die Büchse der Pandora“: „Ich sage voraus, dass der Berg im Sommer ab 6 Uhr hochfrequentiert ist mit Zweirädern aus ganz Bayern, vielleicht sogar von noch weiter weg“, meint Lamprecht. Das sei eine weitere Belastung für die Anwohner, die am Wochenende ohnehin schon viel auszuhalten hätten.

Aber was wäre eine Lösung? Lamprecht schlägt vor, ellipsenförmige Fahrbahnmarkierungen anzubringen. In Österreich würde das sehr gut funktionieren. „Es ist mir unverständlich, dass diese kostengünstige Möglichkeit hier seit Jahren ausgeblendet wird.“ Was sagt das Staatliche Bauamt dazu? „Solche Markierungen sind in Deutschland laut Straßenverkehrsordnung nicht zugelassen“, sagt Martin Herda, zuständig für den Landkreis. Derzeit gebe es eine Teststrecke in Nordrhein-Westfalen, auf der man Erfahrungen sammle. Herda bezweifelt aber grundsätzlich, dass eine Markierung vom Rasen am Kesselberg abhalten würde.

Testphase für zwei Jahre

Die neue Regelung steht und fällt mit der Überwachung. „Wir werden von Anfang an konzentriert kontrollieren“, kündigt der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann an. Man habe dafür auch Unterstützung durch die Kontrollgruppe Motorrad, die Zentralen Ergänzungsdienste Murnau, die Verkehrspolizei Weilheim, die Kollegen aus Bad Tölz und von der Bereitschaftspolizei.

Roman Gold, Leiter der Kontrollgruppe Motorrad, bezeichnet den Kesselberg als „die am stärksten überwachte Strecke in Bayern“. Man werde auch vormittags präsent sein, um Raser zu überwachen, sagt Gold. Den Erfahrungen nach kamen diese aber bislang nachmittags und abends, nach Arbeitsende. Natürlich nehme man mit der neuen Regelung die Motorradfahrer nicht generell vom Kesselberg weg. Bis 15 Uhr könnten nun solche, die sich an die Regeln halten oder auf der Durchreise seien, den Kesselberg befahren.

„Die neuen Uhrzeiten sind aber nicht in Stein gemeißelt“, sagt der Kochler Polizeichef Wiedemann. Eine Ausweitung sei nicht ausgeschlossen – das werde die Analyse 2024 zeigen. Am Wochenende, so ist man sich bei der Unfallkommission einig, würden die Raser durch den ohnehin starken Ausflugsverkehr in der Region buchstäblich ausgebremst.

Und was ist mit der Reduzierung von Lärm? „Eine Unfallvermeidung geht immer mit Lärmreduzierung einher“, sagt Roman Gold. Am Freitag, 28. April, wird es den Aktionstag „Ride Safe“ geben, bei der Polizei und Landratsamt vor Ort sind. An Ständen kann man sich unter anderem darüber informieren, welches Zubehör an Motorrädern erlaubt ist und welches nicht. Die Polizei will auch die Zufahrtsstrecken zum Kesselberg überwachen. Schon jetzt ist aber der Bereich am Sylvenstein eine beliebte „Alternative“ bei Motorradrasern. Auch darauf werde man ein Auge haben, so die Polizei.

„Ich bin gespannt, wie die neuen Regelungen eingehalten werden und wie sie dann greifen“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz, auch mit Blick auf die Lärmbelastung auf den Zufahrtsstraßen (siehe Kasten). Dass es sich erstmal um einen Probezeitraum handelt, begrüßt Holz. Die baulichen Maßnahmen auf der Strecke hätten „leider so gut wie keine Wirkung erzielt“. „30 Unfälle im Jahr, darunter einige sehr schwere, sind 30 Unfälle zu viel“, sagt Holz. „Diese Unfälle bedeuteten nicht nur immer eine latente Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer, sondern auch eine enorme Belastung für die ehrenamtlichen Rettungskräfte, nur weil einige den Kesselberg als Renn- und Teststrecke missbrauchen.“

Flankierende Maßnahmen zum Lärmschutz: Banner und ein Messgerät Die Sperrung des Kesselbergs für Motorradfahrer in den Nachmittags- und Abendstunden (siehe oben) soll die Unfallzahlen senken. Da es aber auch darum geht, die Lärmbelastung für die Anwohner an den Zufahrtsstraßen zu minimieren, „planen wir flankierende Maßnahmen“, sagte Kochels Bürgermeister Thomas Holz in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Mit im Boot ist auch die Gemeinde Benediktbeuern, Schlehdorf überlege noch, ob man sich ebenfalls an der Aktion des ADAC „Leise kommt an“ beteiligen wolle.

Geplant ist, an den Einfallstraßen Banner und Schilder aufzustellen. Dafür bietet der ADAC verschiedene Motive und Aufschriften wie „Leise fahren. Lärm ersparen“ oder auch „Bitte nicht röööhren!“ an. Ziel der Kampagne ist es laut ADAC, „ Biker für eine rücksichtsvollere Fahrweise und für ein respektvolles Miteinander im Straßenverkehr zu sensibilisieren“.

Zugang zu allen Motorradfahrern werde man damit natürlich nicht finden, sagt Holz. „Die Hardcore-Raser wird das nicht beeinflussen, aber der eine oder andere Hobby-Fahrer könnte dafür zugänglich sein.“ Aufgestellt werden soll zudem ein Lärmmessgerät. Wie bei den bekannten Tempoanzeige-Tafeln bekommt der Fahrer beispielsweise durch einen lachenden oder einen traurigen Smiley signalisiert, ob er sich gerade an die Regeln hält. Die Dezibel-Zahl werde übrigens nicht mit angezeigt, obwohl das technisch möglich sei, sagte Holz. „Aber manche Herren auf zwei Rädern machen sich einen Spaß daraus, das zu fotografieren und dann zu vergleichen, wer der lauteste ist.“ Tatsächlich aber zeichnet das Gerät die Lärmbelastungen auf. „Dadurch haben wir konkrete Zahlen und wissen, wie es in Sachen Lärm aussieht“, sagt der Bürgermeister. Voraussichtlich im Mai wird das Gerät aufgestellt. (Veronika Ahn-Tauchnitz)

