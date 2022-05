Kesselberg: Zwei Motorradunfälle in drei Stunden - ein Schwerverletzter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Kesselberg bleibt ein Unfallschwerpunkt im Landkreis. © arp

Innerhalb von nur drei Stunden ereigneten sich am Dienstag am Kesselberg zwei Motorradunfälle. Einer der Beteiligten, ein 35-jähriger Münchner, wurde schwer verletzt.

Kochel am See - Der erste Unfall auf der Kesselbergstrecke ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr. Ein 35-jährige Münchner war mit seinem Kraftrad Aprilia bergabwärts Richtung Kochel unterwegs. „Offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit“, so die Polizei, fuhr er in die sogenannte „Applauskurve“, eine langgezogene Linkskurve, kam nach einem Bremsmanöver rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Fahrer wird über die Leitplanke katapultiert

Während der Fahrer über die Leitplanke katapultiert wurde und in der Böschung liegen blieb, rutschte seine Maschine noch auf der Fahrbahn weiter. Der Münchner wurde vom BRK-Rettungswagen schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Seine Maschine, an der offenbar Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schutzplanke blieb nach ersten Feststellungen unbeschädigt.

In 180-Grad-Kurve rutscht Münchner das Vorderrad weg

Drei Stunden später krachte es erneut: Ein 20-jähriger Münchner befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Krad der Marke Husqvarna die Kesselbergstraße aufwärts. In der 180-Grad-Kurve (Parkplatz) rutschte dem Münchner der Vorderreifen weg. Er stürzte und schlitterte mitsamt Motorrad auf die Gegenfahrbahn.

Dort rutschte er leicht gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden VW Passat, gesteuert von einem 57-jährigen Mann aus Bonn. Der hatte seinen Wagen glücklicherweise bereits komplett abgebremst.

Nachfolgender Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Ein weiterer Motorradfahrer, ein 20-jähriger aus Garmisch-Partenkirchen, der hinter dem Münchner unterwegs war, erkannte die Unfallsituation zwar noch, konnte aber einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Er kollidierte mit dem VW.

Alle drei Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 24.500 Euro.

Die Straßenmeisterei war vor Ort, kümmerte sich um das auslaufende Öl und Kühlwasser und die Beschilderung.

