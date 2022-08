Kippe weggeworfen: Polizei und Feuerwehr verhindern Waldbrand am Kesselberg

© Feuerwehr Kochel am See

Die Feuerwehr Kochel am See musste am Samstag einen Flächenbrand am Kesselberg löschen.

Beim Straßenradrennen

Das war knapp: Die Feuerwehr Kochel löschte am Sonntag einen Flächenbrand am Kesselberg. Verursacht worden war er vermutlich von einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe.

Kochel am See - Tatsächlich hätte die Sache deutlich schlimmer ausgehen können, wäre der beginnende Brand nicht so schnell entdeckt worden. das ist zwei aufmerksamen Polizisten zu verdanken. Im Rahmen der Unterstützung beim Straßenradrennen der European Championship 2022 am Sonntag waren zwei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf der Kesselbergstrecke der B 11 zur Verkehrsabsicherung eingesetzt.

Absicherung des Straßenradrennens: Polizisten bemerken Brandgeruch

Während des Einsatzes bemerkten die beiden Beamten, die im Bereich der sogenannte „Helmer Hütte“ ihren Posten hatten, deutlichen Rauchgeruch. darauf hin suchten sie die nähere Umgebung nach einer Brandstelle ab. Einige Meter von ihrem Standort entfernt, entdeckten sie einen Baustumpf mit einem erheblichen Glutnest. Dieses hätte sich bei der aktuellen Trockenheit und damit einhergehenden hohen Waldbrandgefahr sehr schnell zu einem großen Feuer ausbreiten können.

+ Die Feuerwehr setzte viel Wasser ein, um die Glut zu löschen. © Feuerwehr Kochel am See

Trotz Feuerlöscher: Glut breitet sich im trockenen Waldboden aus

Mit dem Feuerlöscher des Einsatzfahrzeugs wurde sofort der Brandherd abgelöscht. Allerdings hatte sich bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr Kochel, die mit 20 Einsatzkräften anrückte, die Glut im trockenen Waldboden bereits ausgebreitet.

Achtlos weggeworfene Kippe könnte Brand ausgelöst haben

Die Feuerwehr löschte mit einer erheblichen Wassermenge großflächig den Bereich ab, um zu verhindern, dass sich ein offenes Feuer entwickelt. Die Suche nach der Brandursache ergab laut Polizei, dass sehr wahrscheinlich ein bislang Unbekannter eine Zigarettenkippe achtlos weggeworfen hatte, die dann zu der Glutentwicklung geführt hatte.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Polizei Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08041/76106-273.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei noch einmal dringend darum, besonders in der aktuellen Trockenphase mit einer hohen Waldbrandgefahr größte Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls Zigarettenkippen wegzuwerfen oder offenes Feuer in freier Natur zu entzünden. „Dies kann in der herrschenden Situation zu verheerenden Bränden führen, wie aktuell in der sächsischen Schweiz zu beobachten ist“, so der Kochler Dienststellenleiter Steffen Wiedemann.

Auch der Jochberg-Brand 2017 wurde durch achtlos entfachtes Feuer ausgelöst

Zudem erinnert die Polizei an den letzten schweren Waldbrand Anfang 2017 im Gemeindegebiet, als auch durch offenes Feuer in der Silvesternacht ein Großbrand mit sehr hohem Schaden verursacht worden war. Damals dauerten die Löscharbeiten aus der Luft mehrere Tage. Wanderer, die das Feuerwerk von oben hatten anschauen wollten, hatten am Graseck/Jochberg auf dem strohtrockenen Boden ein Lagerfeuer entfacht, das sich fast unmittelbar ausbreitete.

