Kirche holzt auf Walchensee-Halbinsel Zwergern viele Bäume ab

Von: Felicitas Bogner

Der Großteil der Bäume wurde im Auftrag der Diözese Augsburg gefällt. © Privat

Einige Anwohner sind über eine große Fällaktion auf der Halbinsel Zwergern verwundert. Das Bistum Augsburg nimmt Stellung zur Ausholzung und spricht von einer Verkehrssicherungsmaßnahme.

Walchensee – Großflächig abgeholzt wurde in den vergangenen Wochen auf der Halbinsel Zwergern am Walchensee. Anwohner wundern sich über die Masse an gefällten Bäumen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt das Bistum Augsburg, dass das betroffene Waldstück Eigentum der Kirche ist.

Großteil der Fläche gehört dem Bistum Augsburg

Gepflegt und bewirtschaftet werde der Wald vor Ort durch die Waldbesitzervereinigung Holzkirchen, mit der ein entsprechender Waldpflegevertrag besteht, erklärt Nicolas Schnall, stellvertretender Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Bistum. „Der Wald liegt am Ufer des Walchensees und grenzt somit an Liege- und Badeflächen sowie an das Grundstück des Jugendhaus Klösterl der Diözese Augsburg“, schildert Schnall die Gegebenheiten. Eine befestigte Uferstraße sowie die zahlreichen Wanderwege verlaufen durch den Bestand. „Aufgrund der attraktiven Lage und der bestehenden Wegeführung herrscht hier ganzjährig ein hoher Besucherdruck auf den Wald und die angrenzenden Flächen.“ Die Kronen der Bäume entlang der Uferstraße und der Badefläche hätten zuletzt einen hohen Anteil an Totästen aufgewiesen. In der Vergangenheit seien dort gehäuft Äste heruntergefallen. „Um Sach- oder gar Personenschäden vorzubeugen, wurde daher vom zuständigen Förster eine Verkehrssicherungsmaßnahme durchgeführt“, erklärt der Sprecher des Bistums die Baumfällungen. Diese hatten das Ziel, durch die Entnahme der verkehrssicherungsrelevanten Bäume den Wald zukünftig für den stark frequentierten Bereich sicher zu machen.

Kräftig abgeholzt wurde in den vergangenen Wochen auf der Halbinsel Zwergern. © Privat

Kleinere Fällarbeiten wurden überdies um den Brunnen des Wasserbeschaffungsverbandes veranlasst. Verbandschef Roland Hoffmann erklärt auf Nachfrage: „Eine Auflage des Wasserwirtschaftsamts besagt, dass in einem Umkreis von zehn Metern um den Brunnen herum kein Baum stehen darf.“ Um diesem Regelwerk gerecht zu werden, hat sich der Wasserbeschaffungsverband laut Hoffmann den Arbeiten der Kirche angeschlossen. „Von unserer Seite aus ging es nur um diesen kleinen Bereich um den Brunnen“, unterstreicht er.

Bürgermeister Thomas Holz: „Keine Fällungen in Auftrag gegeben“

Mit der für heuer geplanten Sanierung der Gemeindestraße ab Lobisau haben die Ausholzungsmaßnahmen nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Holz nichts zu tun. „Seitens der Gemeinde wurden keine Fällungen in Auftrag gegeben“, sagt der Rathauschef von Kochel am See. Wie berichtet sollen die Arbeiten für die Straßensanierung im Frühsommer starten. Laut Schnall sind seitens des Bistums Augsburg bis auf Weiteres keine weiteren Fällungen geplant.

