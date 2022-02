Walchenseer Kirche St. Ulrich braucht ein neues Dach

Von: Christiane Mühlbauer

Durch das undichte Dach dringt Wasser in die Kirche ein. Die gravierendsten Stellen wurden mit Folie abgedeckt. © arp

Noch immer ist unklar, wann das Dach der Walchenseer Kirche St. Ulrich repariert werden kann. Die Katholiken hoffen inständig, dass es dieses Jahr noch klappt.

Walchensee – Ungewöhnlich sieht sie aus, diese Kirche: St. Ulrich wurde von 1958 bis 1960 nach Plänen des österreichischen Architekten Clemens Holzmeister errichtet. Das steile Dach ist dem nahe gelegenen Klösterl nachempfunden, das lange Zeit der Sitz von Pfarrer und Schule war. St. Ulrich steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Das mit Naturschindeln gedeckte Dach ist immer wieder ein Sorgenkind. Zuletzt wurde es in den 1990er-Jahren saniert. Nun laufen schon seit 2017 die Abstimmungsprozesse mit dem Bistum Augsburg und der Oberen Denkmalschutzbehörde. Wechselnde Sachbearbeiter im Bistum sowie die Pandemie brachten die Pläne jedoch erheblich in Verzug.

Auszutauschende Dachfläche umfasst etwa 1400 Quadratmeter

Die Zeit drängt, denn die Wasserschäden werden größer. Im Herbst mussten erneut Teile mit einer speziellen Folie abgedeckt werden. „Sie hält aber nur ein Jahr, weil UV-Strahlen die Folie zersetzen“, berichtet Kirchenpfleger Frank Sommerschuh. Innen im Gotteshaus, auf der Westseite, würde man deutliche Regenspuren sehen. Insgesamt beträgt die auszutauschende Dachfläche fast 1400 Quadratmeter. Weil in der ersten Ausschreibung Lärchenschindeln festgeschrieben wurden, schrieb die Pfarrgemeinde einen offenen Brief ans Bistum, berichtet Sommerschuh: Lärche sei am wenigsten haltbar und nicht ressourcenschonend. Mit Erfolg: „Nun wurde eine neue Ausschreibung gemacht, in der Schindeln aus Alaska-Zeder oder Walaba die Vorgabe sind“, berichtet der Kirchenpfleger. Letzteres ist eine Sumpfpflanze, die im Wasser wächst. „Sie ist extrem hart, ölhaltig und wasserabweisend. Und am längsten haltbar, nämlich 50 Jahre.“ Bei Alaska-Zeder gehe man von einer Lebensdauer von rund 30 Jahren aus. Die Verwendung dieser Hölzer sei in Bayern nichts Ungewöhnliches, weiß Sommerschuh: „Alaska-Zeder wird im ganzen Alpenraum verwendet.“

Sanierungskosten: Eine Million Euro - Bistum übernimmt 70 Prozent

Die Sanierungskosten hat das Bistum auf eine Million Euro gedeckelt – das gilt für alles, auch die Schäden im Inneren, die jedoch nicht so gravierend sind wie auf dem Dach. Das Problem: „Je länger es noch dauert, desto mehr steigen die Preise auf dem Bausektor“, sagt Sommerschuh. Die Pfarrgemeinde sei frustriert, dass in den vergangenen Jahren nichts voran ging, denn schließlich gehe es auch darum, wie groß der Eigenanteil ausfalle. Zwar habe das Bistum mittlerweile zugesagt, 70 Prozent der Kosten zu übernehmen. „Das ist die Maximalförderung, und dafür sind wir natürlich dankbar“, sagt Sommerschuh. Trotzdem: „Sinken werden die Preise in den kommenden Jahren sicher nicht.“ Walaba wäre das bevorzugte Holz der Pfarrgemeinde, auch wenn es 30 000 Euro mehr koste. „Aber dafür ist es eben auch länger haltbar.“ Und auf die gesamte Dachfläche gesehen, sei es nicht viel. „Die Lebensdauer ist fast doppelt so lang.“ Außerdem sei Walaba vorrätig, Alaska-Zeder „noch nicht ganz“, weiß Sommerschuh.

Katholiken bitten um Spenden

Doch die Entscheidung treffe letztlich das Bistum in Augsburg. Sommerschuh hofft, dass sie noch im März fällt, damit man in diesem Jahr noch mit der Sanierung beginnen könnte: „Aber auch das ist noch offen, denn viele Handwerker sind ja voll mit Aufträgen.“ Müsste man das Dach aber noch einen weiteren Winter mit Folie abdecken, würde dies die Kosten erneut erhöhen. Der noch verbleibende Eigenanteil der Kirchenstiftung in Walchensee liegt derzeit bei rund 150 000 Euro. „Wir haben uns bei Behörden und Stiftungen um Zuschüsse bemüht und auch positive Signale bekommen, allein die Höhe konnte noch niemand mitteilen“, sagt Sommerschuh. Auch die Gemeinde Kochel leistet einen Zuschuss. Die Walchenseer würden sich für ihre Kirche sehr engagieren. So wurden vor Kurzem die Malerarbeiten außen von einem Bürger finanziert. „Das ist schon toll. Aber auch jede kleine Spende hilft uns weiter.“

Spenden

Wer die Kirchenstiftung in Walchensee unterstützen will, kann auf dieses Konto spenden: DE58 7005 4306 0011 7535 14 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Stichwort: Kirchendachsanierung St. Ulrich.

