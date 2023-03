Kleine Karten, große Kunst: Marc und Klee- Postkartenausstellung in Kochel

Von: Christiane Mühlbauer

Diese Postkarte schrieb Maria Marc im April 1913 an Lily Klee. Franz Marc illustrierte sie mit einem roten und blauen Pferd. Die Landschaft mutet japanisch an, das war ein Faible des Künstlers. Klage: „Post in Kochel kommt nur vier Mal am Tag“ Handschriftliche Notizen werden erläutert © collecto.art

In der neuen Ausstellung des Franz-Marc-Museums stehen Postkarten von Franz Marc und Paul Klee im Mittelpunkt. Zu sehen sind aber auch historische Ansichtskarten aus Kochel.

Kochel am See – Im vergangenen Jahr hat das Franz-Marc-Museum zwölf illustrierte Postkarten von Franz Marc an Paul Klee erworben. Sie stammen aus dem Nachlass von Paul Klee. „Drei Mäzene aus dem Kreis des Museums sowie eine Mäzenin haben sich zusammengetan, um die Karten für uns zu erwerben“, sagte Cathrin Klingsöhr-Leroy, die Direktorin des Museums, beim Rundgang für die Presse am Donnerstag.

Die beiden Maler waren befreundet und schrieben sich vor allem 1913 rege Postkarten. Das Kochler Museum besitzt nun fast die vollständige Korrespondenz. „Von Paul Klee haben wir alle Karten, nur von Marc befinden sich drei oder vier Stück in Privatbesitz“, sagte die Kunsthistorikerin. Die Karten sind heute ein Vermögen wert, für eine einzelne Karte wird ein Preis im sechsstelligen Bereich gezahlt.

Klage: „Post in Kochel kommt nur vier Mal am Tag“

„Bunte Grüße an Paul Klee“ lautet der Titel der Schau, die ab Sonntag, 12. März, bis 29. Mai im Erdgeschoß des Museums zu sehen ist. Postkarten waren vor 110 Jahren in Mode. Erst 1870 war es erlaubt worden, Mitteilungen in einer offenen „und damit unanständigen Form, weil es ja jeder lesen konnte, zu verschicken“, berichtet Klingsöhr-Leroy von ihren Recherchen. Damals habe es von staatlicher Seite starken Widerstand gegen Postkarten gegeben. Erst ab 1885 durften diese auch bebildert werden. Viele Motive waren Stereotype, sie zeigten Gebirgslandschaften mit stark eingefärbtem Sonnenuntergang oder Gebäude. Um diesem „Kitsch“ entgegenzuhalten, schufen zahlreiche Künstler wie eben Marc und Klee individuell gestaltete Postkarten, um zu korrespondieren.

Um gewissermaßen die Industrialisierung der Postkarten darzustellen beziehungsweise deren ländlich-idyllische Motive zu zeigen, hat Klingsöhr-Leroy für diese Ausstellung auch mit dem Kochler Verein für Heimatgeschichte zusammengearbeitet. In einer Vitrine sind Leihgaben zu sehen, die touristische Postkarten aus jener Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zeigen: Man sieht Kochelsee und Herzogstand, monumentale Felswände oder Männer und Frauen in Tracht. Etwas Besonderes in dieser Vitrine ist die Postkarte von Franz Marc, auf der er den Rabenkopf mit Bleistift skizziert hat. Diese Karte wurde 1902 verschickt.

Handschriftliche Notizen werden erläutert

Auf den Karten wurden meist Banalitäten ausgetauscht. „Meistens schrieben sie Maria Marc oder Lily Klee, und die Männer illustrierten sie“, erläuterte Klingsöhr-Leroy. Es ging zum Beispiel um Verabredungen zur Klavierstunde oder zum Frühstück. Damals war es üblich, dass die Post mehrmals am Tag dem Empfänger zugestellt wurde. Das war auch in Kochel der Fall, wie Klingsöhr-Leroy im Austausch mit dem Verein erfahren hat. So beklagte ein in Kochel lebender Aristokrat vor dem Ersten Weltkrieg, dass in dem Dorf die Post nur drei bis vier Mal am Tag komme, in Berlin hingegen zehn Mal. „Das Problem in Kochel war dann, dass im Ersten Weltkrieg zahlreiche Briefträger an die Front eingezogen wurden.“ So veränderte sich dann letztlich der Rhythmus des Austragens, weil Schlehdorf zum Beispiel nur noch einmal am Tag besucht werden konnte. „Ein Briefträger klagte, dass er elf Stunden zu Fuß unterwegs war, um in der Region die Post zu verteilen.“

Klein, aber fein und sehr illuster ist diese neue Ausstellung. Die Besucher sehen sowohl Vorder- als auch Rückseite der Karten, denn jede ist ein Kunstwerk für sich. Alle handschriftlichen Notizen werden erläutert. Klingsöhr-Leroy freut sich, dass sich diese Karten jetzt auch im Besitz des Museums befinden. In der Ausstellung wird auch kurz auf weitere Korrespondenzen eingegangen, beispielsweise mit Else Lasker-Schüler. Franz Marc hatte sich wohl einen kleinen Vorrat an Postkarten gezeichnet, den er mitnahm, als er selbst in den Krieg zog. In einer seiner letzten Karten an die Witwe Elisabeth Macke tröstete er sie mit Erinnerungen an schöne, vergangene Tage.

Weitere Infos

„Bunte Grüße an Paul Klee“ ist von Sonntag bis 29. Mai zu sehen. Das Museum hat täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr, ab April bis 18 Uhr geöffnet. Zur Ausstellung gibt es einen Katalog.

