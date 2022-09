Kneffel-Bilder bringen Franz-Marc-Museum in Kochel ein neues Publikum

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auch das Museum in Kochel thematisiert Karin Kneffel in ihren außergewöhnlichen Ölbildern. Hier hat sie den Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoß auf ihre Art in Szene gesetzt. © Museum/VG Bild-Kunst

„Im Bild“ heißt die Ausstellung, mit der derzeit das Franz-Marc-Museum in Kochel am See aufwartet. Zu sehen sind Werke von der zeitgenössischen und derzeit sehr populären Künstlerin Karin Kneffel.

Kochel am See - Die Malerin widmet ein Bild auch dem Kochler Museum. „Die Ausstellung läuft gut, auch wenn wir in diesem Nach-Corona-Jahr weniger Besucher haben als erwartet“, sagt Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy auf Anfrage. „Trotzdem sind wir zufrieden. Andere Museen, Theater und Oper berichten auch von mittelmäßigen Zahlen.“ Die Kneffel-Ausstellung bringe ein zum Teil neues Publikum, wie es auch bei vorangegangenen Ausstellungen mit Werken von Georg Baselitz, Tony Cragg oder Per Kirkeby der Fall war.

Kneffel ist am 18. September in Kochel

Die außergewöhnlichen Bilder von Kneffel sind noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Am Sonntag, 18. September, ist die Künstlerin in Kochel anwesend und führt ein Podiumsgespräch mit der Kunsthistorikerin und Journalistin Julia Voss. Kneffel spricht über ihre Arbeit und über die berühmte Sammlung Herrmann Lange, auf die sich ihre Werke oft beziehen. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro (inklusive Museumsbesuch).

Neubau liegt im Zeitplan

Im nördlichen Teil des Museumsparks läuft unterdessen die Baustelle. „Wir liegen bisher im Zeitplan und hoffen, dass der Neubau wie geplant im Sommer 2023 eröffnet werden kann“, sagt Klingsöhr-Leroy. Neben Material- und Lagerräumen soll hier wie berichtet das museumspädagogische Angebot ein Zuhause finden, also Kurse und Seminare. Es entsteht dafür nicht nur einen 100 Quadratmeter großer Raum, sondern auch eine große überdachte Terrasse.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.