Auto überschlägt sich: Kesselberg kurzzeitig gesperrt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei musste zu einem Unfall am Kesselberg ausrücken. © /Carsten Rehder

Zu hohes Tempo auf nasser Fahrbahn – diese Kombination wurde einem Münchner Autofahrer am Maifeiertag auf der Kesselbergstrecke zum Verhängnis.

Kochel am See – Nach Angaben der Kochler Beamten war der 27-Jährige am Montagmittag gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 11 bergab in Richtung Kochel am See unterwegs. Kurz vor dem Ende der kurvenreichen Strecke kam der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab.

Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Der Wagen des Münchners beschädigte erst ein Verkehrszeichen am Straßenrand und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Münchner kann Fahrzeug über den Kofferraum verlassen

Dem Fahrer gelang es, den Wagen über den Kofferraum zu verlassen. Der Mann hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bundesstraße 11 musste zur Bergung des Pkw kurzfristig gesperrt werden.

