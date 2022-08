Kochel am See: 21-Jährige erleidet bei Fahrradsturz sehr schwere Verletzungen

Von: Stefanie Wegele

Teilen

Mit dem Mountainbike ist am Samstag eine Kochlerin schwer gestürzt. (Symbolfoto: dpa) © Christin Klose

Nach einem Sturz in Kochel musste eine junge Mountainbikerin am Samstag per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Ein Helm hätte womöglich Schlimmeres verhindert.

Kochel am See - Eine 21-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mit Mountainbike auf B11 zwischen Pessenbach und Kochel gestürzt

Nach Angaben der Polizei Kochel war die Frau aus Kochel am Samstag auf der B 11 von Pessenbach kommend Richtung Kochel unterwegs. Sie radelte laut Polizei „mit einem älteren Mountainbike“ die lange Gerade bergab. Wie Zeugen angaben, geriet sie ohne Fremdbeteiligung zu weit nach rechts aufs Bankett und stürzte.

Dabei zog sie sich sehr schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Zur Unfallzeit trug die junge Frau keinen Fahrradhelm, was nach Angaben der Beamten „offensichtlich erheblichen Einfluss auf die Schwere der Verletzungen“ hatte.

Polizei appelliert, freiwillig einen Helm aufzusetzen

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut, freiwillig einen Fahrradhelm aufzusetzen, um schweren Kopfverletzungen besser vorzubeugen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.