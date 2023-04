Der Herr über das Walchenseekraftwerk: Walter Schömig mit 97 Jahren gestorben

Besuch in seiner ehemaligen Wirkungsstätte: Walter Schömig war von 1975 bis 1990 Betriebsleiter des Walchenseekraftwerks. Jetzt starb er mit 97 Jahren. © privat

Der ehemalige Betriebsleiter des Wackhenseekraftwerks in Kochel am See, Walter Schömig, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Seine Tochter erinnert sich an die Zeit in Altjoch.

Kochel am See/Penzberg – Der langjährige Chef des Walchenseekraftwerks ist tot. Eine Woche vor seinem 98. Geburtstag starb Walter Schömig in der Wolfratshauser Kreisklinik. Er war 33 Jahre lang für die Bayernwerk AG tätig, von 1967 bis 1975 als stellvertretender Betriebsleiter und danach bis 1990 als Verantwortlicher für das Walchenseekraftwerk. Dem Diplom-Ingenieur, der direkt am Kraftwerk in Altjoch wohnte, unterstanden dabei bis zu 115 Mitarbeiter. Immerhin muss das von Oscar von Miller erbaute Kraftwerk, das am 24. Januar 1924 in Betrieb ging, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr am Laufen gehalten werden.

Die Kommunikationstechnik steckte damals noch in den Kinderschuhen. Schömigs Tochter Ulrike Weisemann erinnert sich noch heute daran, wie sie als Kind mit ihrem Vater im März des Öfteren nach Hinterriß fuhr, um dort die aktuellen Schneehöhen zu messen. Aus denen ließ sich dann in etwa errechnen, wie viel Wasser in den folgenden Wochen zu erwarten war. Schließlich musste man für den Pegelstand des Walchensees bestimmte Vorgaben einhalten.

Bekanntlich wird zur Stromerzeugung im Kraftwerk am Kochelsee der Höhenunterschied zwischen Walchen- und Kochelsee genutzt. Das Wasser stürzt durch mannshohe Rohre vom Wasserschloss in Urfeld hinab nach Altjoch, wo mächtige Turbinen seit knapp 100 Jahren elektrischen Strom erzeugen – zuverlässig und fast ohne Unterbrechung. Nur für Inspektionsarbeiten muss man hin und wieder abschalten. Ulrike Weisemann, die zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Otmar im damals extrem abgelegenen Altjoch aufgewachsen ist, weiß noch, wie beeindruckend es war, aufrecht durch die Rohre zu „wandern“.

Walter Schömig, der 1925 in Franken geboren wurde, begann seine berufliche Laufbahn nach Kriegsdienst, russischer Gefangenschaft und Elektrostudium bei der Firma Siemens in Erlangen. 1957 wechselte er mit seiner Frau Sieglinde zum damals staatlichen Bayernwerk, zunächst in Neufinsing und zehn Jahren später in die Einsamkeit am Kochelsee. Einer der Besonderheiten am neuen Arbeitsplatz: Im Winter konnte man direkt neben dem Kraftwerk eine Eisfläche anlegen, auf der die Kraftwerksmitarbeiter und ihre Kinder Eishockey spielten. Im Sommer zog es Schömig auf den Tennisplatz, er zählte zu den Pionieren des Kochler Clubs und blieb dem weißen Sport als Turnierspieler bis zu seinem 85. Lebensjahr erhalten. Außerdem war er leidenschaftlicher Segler, vor allem am Staffelsee.

Die Jahre nach seiner Pensionierung verbrachte die Familie in Penzberg, Walter Schömig, dessen Frau schon 2012 starb, lebte bis zuletzt allein in seinem Haus. Am turbulenten Geschehen rund um das Kraftwerk – seit Langem wird ja über die Neuvergabe der Wasserrechte verhandelt – nahm der begeisterte Skifahrer und passionierte Kartenspieler bis zuletzt regen Anteil. „Auch wenn sich natürlich viel verändert hat“, so seine Tochter Ulrike, besuchte er immer wieder gerne seine ehemalige Wirkungsstätte, die inzwischen zum Uniper-Konzern gehört.

Beitrag über Kraftwerk in Chronik der Gemeinde Kochel am See

Für die Chronik der Gemeinde Kochel am See verfasste Schömig im Jahr 1989 einen Beitrag über das Kraftwerk, dessen Informationszentrum jedes Jahr von April bis November täglich außer montags geöffnet ist. Die Turbinen des einstmals größten Speicherkraftwerkes der Welt laufen Tag und Nacht. Neben der Stromerzeugung ist die betagte Anlage inzwischen auch ein Erlebniskraftwerk, das nach wie vor als technischer Meilenstein gilt. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbestattung von Walter Schömig findet am Freitag, 14. April, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Penzberg statt. (Von: KARL BOCK)

