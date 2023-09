Ehrlicher Kiffer kommt günstiger weg

Von: Rudi Stallein

Mit Drogen erwischt wurde ein Kochler. © dpa

Hier hat sich Ehrlichkeit ausgezahlt. Weil ein junger Kiffer aus Kochel die Wahrheit sagte, reduzierte das Gericht die Strafe erheblich.

Kochel am See – Der junge Mann war ehrlich. Als er auf dem Schmied-von-Kochel-Platz von Polizisten gefragt wurde, ob er „etwas dabei habe“, hatte der 22-Jährige wahrheitsgemäß mit „Ja“ geantwortet und den Beamten exakt 1,01 Gramm Marihuana ausgehändigt. Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde er später per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt. Damit war der Einzelhandelskaufmann nicht einverstanden und legte Einspruch ein.

Angeklagter muss nicht persönlich vor Gericht erscheinen

Da er diesen auf die Rechtsfolgen beschränkte, kam es vor Gericht nur zu einem kurzen Prozess, bei dem der Angeklagte zudem von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen entbunden wurde. „Er hat es ja eingeräumt, somit steht der Sachverhalt fest“, erklärte der Verteidiger im Namen seines Mandanten. „Aber 50 Tagessätze für ein Gramm ist relativ viel. Wir sind der Meinung: Das müsste nicht sein.“

Hätte der Mann den Besitz nicht zugegeben, hätte man ihm nichts nachweisen können

Zumal, so der Anwalt, damals, am 16. August 2022 gegen 19 Uhr, kein Anlass bestanden habe, den Beschuldigten zu durchsuchen. Ohne dessen Ehrlichkeit hätte man ihm also nichts nachweisen können, begründete der Verteidiger seine Hoffnung auf eine mildere Strafe für den Kochler. Dessen Geständnis und die sehr kleine Menge einer weichen Droge, deren Besitz noch dazu womöglich in naher Zukunft in solcher Größenordnung die Strafverfolgungsbehörden nicht mehr interessieren wird, erschien dem Staatsanwalt Grund genug, „in der Tagessatzhöhe auf 30 Euro runterzugehen“. An den 50 Tagessätzen hielt der Anklagevertreter jedoch fest.

Gericht reduziert die Höhe der Geldstrafe

Das Gericht sah das anders. „Ich bin auch der Auffassung, dass 50 Tagessätze zu hoch sind“, sagte Richter Helmut Berger. Er verurteilte den Mann zu 30 Tagessätzen à 25 Euro, insgesamt also 750 Euro. Außerdem muss der Verurteilte die Kosten des Verfahrens tragen. Die Höhe der Tagessätze richtet sich immer nach dem aktuellen Nettoeinkommen des Angeklagten, in diesem Fall bedeutete das Arbeitslosengeld I.

