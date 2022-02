Kochel am See: Gottesdienst zum Valentinstag

Von: Ines Gokus

Schöne Aussicht: Die Liebe steht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes am Sonntag, 13. Februar. © dpa

Im Valentinstagsgottesdienst sind frisch Verliebte, erfahrene Paare, aber auch solche, die sich Liebe wünschen, herzliche willkommen.

Kochel am See – Der Valentinstag am 14. Februar gilt als Tag der Liebenden. Weltweit feiern Paare sich und ihre Beziehung, beschenken sich gegenseitig und lassen die Romantik aufleben. Aber auch wenn es mitunter nicht so wirkt, ist dieser Tag keine Erfindung der Blumenindustrie, sondern geht auf Bischof Valentin zurück, der im dritten Jahrhundert Liebespaare nach christlichem Ritus traute, obwohl Kaiser Claudius das verboten hatte. Ein ökumenischer Segensgottesdienst am Sonntag, 13. Februar, in der katholischen Kirche St. Michael in Kochel greift das Gedenken an den heiligen Valentin nun schon im zweiten Jahr auf. Beginn ist um 19 Uhr.

Tag geht auf Bischof Valentin zurück

Veranstalter sind die katholische Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern mit Bichl und Kochel und die evangelische Kirchengemeinde Kochel. Mit Musik, stimmungsvollem Gesang, einem liebevollen Wort aus der Bibel, Besinnungselementen und dem Segenszuspruch soll Gelegenheit gegeben werden, über die Liebe, das Verliebtsein oder die Sehnsucht des Menschen nach Liebe nachzudenken. „Im vergangenen Jahr ist der Gottesdienst gut angenommen worden“, sagt die evangelische Pfarrerin Elke Binder.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthias Binder, ebenfalls Pfarrer, und dem katholischen Diakon Hubertus Klingebiel aus Benediktbeuern und dessen Ehefrau Erna hat sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie dieser besondere Gottesdienst zu gestalten ist. Der soll sich heuer um die verschiedenen Aspekte und Blickwinkel von Liebe und Beziehung drehen: „Mal sieht man einander an, mal schaut man gemeinsam in die gleiche Richtung. Mal geht man nebeneinander, und ein anderes Mal tritt man einen Schritt zurück und lässt dem anderen den Vortritt und stärkt ihm den Rücken“, erklärt Elke Binder den Gedanken. „Die Paare können dann gemeinsam überlegen, wo bei ihnen diese Aspekte liegen, wie sie damit umgehen oder ob sie manches vielleicht anders gestalten wollen.“

„Unser Thema ist nicht nur die selig machende Liebe“

Doch nicht nur frisch Verliebte, sondern auch diejenigen, die seit vielen Jahren gemeinsam Höhen und Tiefen erleben oder solche, die sich Liebe wünschen, sind willkommen. „Unser Thema ist nicht nur die selig machende Liebe“, sagt Hubertus Klingebiel, „sondern auch die, die sich manchmal schwer tut.“ Allen gerecht zu werden, sei nie einfach, doch man wolle alle mit dem Angebot ansprechen – gleich welchen Alters.

Das Besondere an diesem Gottesdienst ist auch, dass er von den beiden Ehepaaren Binder und Klingebiel gestaltet wird. „Als wir zusammengesessen haben, um den Gottesdienst zu besprechen, haben wir sehr gut überlegen können, was gut und was schwierig ist in einer Beziehung und wie man sie gestalten und bewahren kann, auch in einer schwierigen Zeit“, sagt Klingebiel.

Wichtig an diesem Valentinstag-Gottesdienst war ihnen auch, dass die Liebe zwischen Paaren im Kirchenjahr außer bei Trauungen nicht oft zur Sprache kommt. „Aber als Christen denken wir natürlich, dass der Zuspruch Gottes in vielen Situationen hilft“, sagt Klingebiel. Privat haben sowohl er als auch Pfarrerin Elke Binder nicht den üblichen Bezug zum Valentinstag. „Ich möchte keine Blumen wegen eines bestimmten Datums bekommen“, sagt Binder. Aber sich bewusst um die Beziehung Gedanken zu machen und sie zu feiern, sei ein wichtiges Thema, und man wolle mit dem Gottesdienst inhaltlich gefüllte Alternativen zum Kommerz bieten. Musikalisch gestaltet wird der Segensgottesdienst vom Singkreis Kochel mit Liebesliedern intoniert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

