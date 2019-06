Am Kesselberg: Motorradfahrer tritt Rennradler absichtlich vom Rad und lässt Verletzten liegen

Selbst für die Polizei ist dieser Fall einmalig: Am Kesselberg hat ein Motorradfahrer einen Rennradler vom Rad getreten. Offenbar mit voller Absicht.

Kochel am See - „Nein“, sagt Steffen Wiedemann, mit so einem Fall habe er auch noch nicht zu tun gehabt. Dabei hat der Chef der Kochler Polizeiinspektion jahrelange Diensterfahrung. Aber das, was sich am Dienstag auf der Kesselbergstrecke zwischen einem Motorradfahrer und einem Rennradler abspielte, „ist selbst für mich ein Novum.“ Wiedemann spricht von einem „schwer nachvollziehbaren Aggressionsdelikt“.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B 11 im Gemeindebereich Kochel am See. Ein bislang noch unbekannter Motorradfahrer, unterwegs mit einer schwarzen Maschine unbekannten Herstellers, überholte einen gerade abwärts fahrenden Radler. Er blieb auf gleicher Höhe mit dem 34-jährigen Rennradfahrer aus Mittenwald , fuhr parallel an diesen heran und trat ihn schließlich mit dem Fuß vom Rad.

Motorradfahrer fährt nach Tritt einfach weiter

Der Radler stürzte und blieb verletzt liegen. Der Motorradfahrer, der einen dunklen Helm und dunkle Bekleidung trug, fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Der Mittenwalder wurde mit dem Rettungswagen und mittelschweren Verletzungen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. An seinem Rennrad Marke Focus entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Polizei erbittet Hinweise zum Unfall am Kesselberg

Ob dem Tritt irgendeine Vorgeschichte vorausging, also irgendein Vorfall zuvor auf der Straße, kann Wiedemann im Moment nicht sagen. Die Ermittlungen laufen. Gegen den noch unbekannten Verursacher mit Weilheimer Teilkennzeichen wird wegen Unfallflucht, Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ermittelt.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Motorradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/76106-270 zu melden.

