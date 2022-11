Kesselberg: Motorradrasen nimmt kein Ende - Anwohner wünschen sich Sperrung auch unter der Woche

Teilen

Immer wieder kommt es auch für Radfahrer am Kesselberg aufgrund der Motorradraser zu gefährlichen Situationen. Ein Rennradfahrer schildert unserer Zeitung, wie er heuer von einem Motorradfahrer angegriffen wurde. © Pröhl

Der Sommer ist vorbei und damit auch die Motorradsaison am Kesselberg. In Kürze werden Behördenvertreter Rückblick halten. Eventuell ziehen sie Konsequenzen. Viele Bürger wünschen sich, dass aufgrund des Lärms die Strecke für Motorradfahrer auch an Werktagen gesperrt wird.

Kochel am See – An schönen Sommertagen bietet sich wochentags immer das gleiche Bild: Dutzende Motorradfahrer kommen zum Kesselberg, um die Strecke in meist halsbrecherischer Art und Weise immer wieder rauf- und runter zu brausen. Sie filmen sich dabei selbst und posten ihre Videos in sozialen Netzwerken. Ihre „Fans“ sammeln sich in der sogenannten Schaukurve, um ebenfalls zu filmen oder zu applaudieren. Manche bauen sich sogar Liegestühle im Wald auf, um von einer Anhöhe aus die beste Sicht zu haben – praktisch wie im Kino, mit einer Flasche Bier in der Hand.

Immer wieder ist die „Kontrollgruppe Motorrad“ der Polizei vor Ort, um die Raser zu kontrollieren. Die Situation hat sich jedoch in den vergangenen Jahren trotz verschiedenster Maßnahmen nicht grundlegend verbessert. Der Kesselberg bleibt ein Anziehungspunkt für Motorradfahrer aus der Region zwischen Augsburg und München, die spektakulär fahren und dabei „Spaß haben wollen“.

Motorradfahrer boxt Radfahrer in den Rücken

Heuer gab es – bis Ende Oktober – 36 Kontrollen. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 43. Man könne die beiden Jahre nicht ganz vergleichen, weil es heuer im Juni wegen des G7-Gipfels keine Kontrollen am Kesselberg gab, sagt Polizei-Pressesprecher Stefan Sonntag: „Unser Personal war bei dem Großeinsatz gebunden.“ Heuer wurden am Kesselberg bislang 557 Fahrzeuge kontrolliert, 49 Ordnungswidrigkeiten sowie eine Straftat festgestellt. 2021 waren es 1083 kontrollierte Fahrzeuge, 105 Ordnungswidrigkeiten und 14 Straftaten.

Heuer gab es bislang 21 Unfälle mit Motorradfahrern und 18 Verletzte. Im Jahr zuvor waren es 30 Unfälle und 22 Verletzte. Die häufigen Einsätze sind eine Belastung für ehrenamtliche Helfer, etwa von der Feuerwehr.

Auto- und auch Radfahrer, die täglich über den Kesselberg pendeln, setzt die Situation sehr zu. Unsere Zeitung hat sich in den vergangenen Wochen mit Bürgern aus verschiedenen Loisachtal-Gemeinden unterhalten, die alle anonym bleiben möchten – aus Sorge, von der Motorrad-Community angefeindet zu werden. Ein Rennradfahrer aus Benediktbeuern wurde im Frühjahr von einem Motorradfahrer in den Rücken geboxt, und dieser sagte zu ihm: „Verzieh dich hier“, berichtet der Radler. Zuvor hatte ihn der Motorradfahrer sehr dicht und in voller Schräglage überholt, deshalb habe er eine verärgerte Geste mit der Hand gemacht. Der Motorradfahrer hätte ihn anschließend nach der Kurve abgepasst und sei ihn angegangen. Der Radfahrer rief die Polizei. „Die haben mir dann gesagt, dass sie mit der Arbeit nicht mehr nachkommen.“

Eine ähnliche Antwort erhielt auch ein Bichler von der Polizei. „Die Beamten sagen selbst, dass sie unterbesetzt und machtlos sind“, berichtet der Mann. Die Raser seien nicht nur tagsüber, sondern auch nachts unterwegs. „Sie machen ,Wheelies‘, sogar nebeneinander“, berichtet der Bichler (Anm. d. Red.: Sie fahren auf dem Hinterreifen und reißen das Vorderrad hoch). „Mir wäre fast schon mal einer frontal reingerauscht.“

Autofahrer mit Anhänger mit einigen Maschinen

Entlang der Bundesstraße von Bichl nach Kochel würden alle Bewohner unter den Rasern leiden. „Provozierte Fehlzündungen und Vollgasbeschleunigungen gehören zum Tagesgeschäft“, sagt der Bichler. Trotz Schallschutzverglasung hört er nach eigenen Angaben die Raser zu Hause immer. „Nachts die Polizei zu rufen, ist sinnlos. Würden sie wirklich kommen können, wären die Raser schon wieder über alle Berge.“ Er frage sich, warum man statt sporadischen Polizeikontrollen keine moderne, dauernde Kameraüberwachung machen könne. Den „Magneten Kesselberg“ stillzulegen, das wäre aber die große Hoffnung aller Bürger in der Region, sagt der Mann.

Beobachtet wurde auch ein Autofahrer von weiter her, der mit mehreren Motorrädern auf dem Anhänger kam, um sie am Kesselberg auszufahren. Das schildert ein Bürger aus Walchensee. „Die Antwort lautete: ,Zuhause haben wir keine Berge, wo wir das machen können‘“, berichtet der Walchenseer.

Vor einigen Wochen wurde in Murnau online eine Bürgerinitiative gegründet. Auf „www.laerm-stoppen.jetzt“ will sich Bruno Bredl „gegen Verkehrslärm und zum Schutz des ungestörten Naturerlebnisses im Zwei-Seen-Land rund um Kochelsee und Walchensee“ einsetzen. Bredl besitzt Ferienwohnungen in Kochel. Gefordert wird unter anderem eine Ausweitung des Fahrverbots, lückenlose ganzjährige Verkehrskontrollen sowie Tempo 30 entlang des Kesselbergs und auch in Kochel. Um das Kurvenfahren weniger attraktiv zu machen, „könnte zum Beispiel Kopfsteinpflaster als Straßenbelag verlegt werden“, so Bredl. (müh)

Herausforderungen für die Polizei: Deshalb ist die Ermittlungsarbeit aufwendig Die Kochler Polizei versucht, die Motorradraser auch aufgrund von Paragraf 30 der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu belangen. Absatz eins lautet: „Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten.“ In punkto Abgase versucht man Fahrer zu belangen, die den Kesselberg mehrmals rauf- und runterbrausen. „Die Dokumentation ist allerdings sehr aufwendig“, sagt Frank Bentz, der stellvertretende Dienststellenleiter. „Die beliebteste Ausrede ist nämlich, dass die Maschine jetzt jemand anderes fährt.“ Deshalb müsse man alle Details zu Fahrer und Maschine nachweisen. Noch wesentlich schwieriger sei es allerdings für die Polizei, die Raser wegen Lärmbelästigung zur Rechenschaft zu ziehen, klagt Bentz. „Wir können vor Ort keine Dezibel-Messungen durchführen, im Prinzip müsste dabei immer der TÜV dabei sein“, erklärt er das Problem für die Polizei.

Was würde den Beamten denn bei der Arbeit helfen? Juristisch, sagt Bentz, wäre es zum Beispiel schon eine große Erleichterung, wenn in Deutschland nicht zwischen Fahrer und Halter unterschieden würde. In anderen Ländern, etwa Österreich und Norwegen, sei einzig und allein der Halter für das Fahrzeug verantwortlich – egal, wer es gefahren habe. „Das erleichtert die Ermittlungsarbeit enorm“, sagt Bentz. „Zudem hat es erzieherische Wirkung.“ (müh)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.