Löschversuch mit Benzin statt Wasser: 21-Jähriger erleidet Brandverletzungen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Lagerfeuer entzündete ein 21-Jähriger verbotenerweise. © Anton Fritsch

Das hätte noch schlimmer ausgehen wollen: Als ein 21-Jähriger ein Lagerfeuer löschen wollte, griff er versehentlich nicht zu Wasser, sondern Benzin.

Kochel am See - Der junge Mann aus Linz in Österreich ist derzeit zu Gast auf einem Campingplatz in Kochel. Dort beschloss er am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr, ein Lagerfeuer zu entzünden - obwohl das verboten ist. Zum Anzünden verwendete er Benzin, das sich nach Angaben der Tölzer Polizei in einer Trinkflasche befand.

Flaschen verwechselt: 21-Jähriger versucht, Lagerfeuer mit Benzin zu löschen

Da die Flammen durch den Brennstoff sehr groß wurden, wollte der 21-Jährige das Feuer wieder löschen - und zwar mit Hilfe einer Wasserflasche. Im Eifer des Gefechts verwechselte der Österreicher allerdings die beiden Flaschen, griff zum falschen Behältnis und goss auf diese Weise noch mehr Benzin in das lodernde Feuer.

Mann zieht sich Brandverletzungen zu - Camper verhindern Ausbreitung der Flammen

Die Flammen griffen auf den 21-Jährigen über. Der Mann zog sich dabei Brandverletzungen an den Armen und im Gesicht zu. Außerdem breitete sich das Feuer schnell auf etwa zehn Quadratmetern Fläche aus. Dass nicht noch mehr passiert ist, ist anderen Bewohnern des Campingplatzes zu verdanken, die den Brand glücklicherweise löschen konnten, heißt es im Pressebericht der Tölzer Polizei.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Österreicher laufen

Der verletzte 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet.

